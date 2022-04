हिंदी न्यूज़ धर्म 17 मई तक इन राशियों के जातक बहुत बचकर पार करें समय, मंगलदेव कर सकते हैं अमंगल

मकर में शनि और कुंभ में मंगल इसके बाद फिर शनि कुंभ में फिर मंगल के साथ 17 मई तक रहेंगे। कुल मिलाकर 40 दिन दोनों का साथ कई राशियों के लिए मुसीबतें तो कई के लिए लाभ की स्थिति ला रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Saumya Tiwari Sat, 16 Apr 2022 01:15 PM

