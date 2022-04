25 अप्रैल तक मेष राशि में बनेगा बुधादित्य योग, इन 4 राशि वालों की किस्मत का खुलेगा ताला

Mercury Transit 2022: बुध राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर पड़ता है। बुध गोचर से कुछ राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे और कुछ राशि वालों के नौकरी में तरक्की की संभावना है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Saumya Tiwari Tue, 19 Apr 2022 11:11 AM

इस खबर को सुनें