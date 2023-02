महाशिवरात्रि 2023 के दिन घर लाएं इसमें से कोई एक चीज, सालभर रहेगी महादेव की असीम कृपा

ऐप पर पढ़ें

Maha Shivratri 2023 What to Buy to Please Mahadev: शिवभक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बेहद शुभ माना गया है। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 18 फरवरी 2023, शनिवार को पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के अलावा कुछ शुभ चीजों की खरीदारी करना बेहद उत्तम माना गया है। मान्यता है कि भगवान शिव को समर्पित इन चीजों को घर लाने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। आप भी जान लें महाशिवरात्रि के दिन किन चीजों की खरीदारी करना होता है शुभ-

महाशिवरात्रि के दिन इन चीजों को खरीदना माना गया है शुभ-

1. रुद्राक्ष

2. त्रिशूल

3. डमरू

4. जलपात्र

5. चांदी के नंदी

6. चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा

7. चांदी की डिब्बी में भस्म

8. चांदी का कड़ा

9. चांदी का चंद्रमा

10.चांदी के बिल्व पत्र

महाशिवरात्रि के दिन बन रहे कई शुभ संयोग-

हिंदू पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष व्रत व शिवरात्रि का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। मान्यता है कि इस योग में किए गए पूजा-पाठ का फल अतिशीघ्र मिलता है। शनि प्रदोष करने से भक्त को शनिदेव के साथ भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

शिवलिंग बनाकर करें पूजा-

महाशिवरात्रि के दिन शिवपूजन के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी या दूध भरकर रखें। इसमें कुछ बेलपत्र, धतूरा-आक के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर आसपास शिव मंदिर नहीं है तो घर में मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।