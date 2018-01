हैप्पी लोहड़ी: अपने दोस्तों को भेजें ये Best WhatsApp sms पंजाबी में

लोहड़ी के लोकप्रिय पर्व पर हम सभी एक-दूसरे को शुभकामनाएं और बधाई संदेश देते हैं। लेकिन यह बधाई संदेश बाकी लोगों से अलग हो तो बात ही क्या है। हम आपके लिए ऐसे ही लोहड़ी के कुछ खास बधाई संदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों और करीबियों को भेज सकते हैं। लेकिन इससे पहले जान लें क्यों खास है लोहड़ी का त्यौहार?

इसलिए खा है लोहड़ी का त्यौहार

लोहड़ी का त्यौहार हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस त्यौहार के पीछे मान्यता है कि खरीफ की फसल धान आदि के आगमन के बाद किसान प्रकृति को धन्यवाद देता। लोहड़ी वैसे तो पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है लेकिन पंजाब में इस पर्व को विशेष रूप से सिलेब्रेट किया जाता है। लोहड़ी वाले दिन शाम को ढोल नगाड़े बजते है और परिवार के लोग एकत्र होकर जमकर नाच-गाना करते हैं। लड़के भांगड़ा करते हैं। लड़कियां और महिलाएं गिद्धा (पंजाब का पॉपुलर लोकनृत्य) करती हैं।

इस दिन गुड की रेवड़ी, मूगफली और फुल्ले खाए जाते हैं। इस उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मुंगौरे (मूंग की पकौड़ी) और बड़ा बनाने का भी प्रचलन है। पंजाब में नवविवाहित जोड़े के लिए पहली लोहड़ी का विशेष महत्व है, लोहड़ी के दिन नवविवाहित जोड़ा अग्नि के चारों ओर फेरे लेता है और अपने दांपत्य जीवन के लिए मंगलकामना करता है।

लोहड़ी के बेस्ट शुभकामना संदेश-

मूंगफली दी खुशबू ते गुड़ दी मिठास,

मक्की की रोटी ते सरसों दा साग,

दिल की खुशी ते अपनया दा प्यार,

मुबारक हो तुम्हान्नु लोहड़ी दा त्यौहार।।



इससे पहले कि लोहड़ी की शाम हो जाए,

मेरा संदेश औरों की तरह आम हो जाए,

और सभी मोबाइल नेटवर्क जाम हो जाएं,

आपको लोहड़ी की शुभकामनाएं।।



डे बाई डे तेरी खुशियां हो जाएं डबल,

तेरी जिंदगी से डिलीट हो जाएं सारे ट्रबल,

खुदा रखे हमेशा तुझे स्मार्ट और फिट,

दुआ करते हैँ कि ..

तेरी लिए ये लोहड़ी का त्यौहार हो सुपर डुपर हिट।।

हैप्पी लोहड़ी



मीठे गुड़ में मिल गया तिल,

उड़ी पतंग और खिल गया दिल,

आपके जीवन में हर दिन आए शुख-शांति।

wish you a very happy lohri

फिर आ गई भांगड़े दी वारी,

लोहड़ी मनौन दी करो तियारी,

आग दे कोल सारे आओ,

सुंदरिए मुंदरिए जोर नाल गाओ।।

आपको और आपके परिवार को लोहड़ी की शुभकामनाएं