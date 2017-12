Christmas 2017: FB, वॉट्सएप के लिए ट्रेंड पर हैं ये बधाई संदेश

अब से कुछ घंटे बाद ही क्रिसमस का जश्न शुरू हो जाएगा। गिरजाघरों में कई दिन से चल रहा सजावट का काम आज शाम तक पूरा हो जाएगा। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस को सेलिब्रेट करने में थोड़ी ही वक्त बचा है ऐेसे में लोग अपने दोस्तों प्रियजनों को सोशल मीडिया जैसे वॉट्सएप और फेसबुक से शुभकामनाएं और बधाइयों के संदेश भेज रहे हैं। यहां पढ़ें वो संदेश जो वॉट्सएप और फेसबुक मैसेंजर में भेजे जा रहे हैं सबसे ज्यादा-

1- खुदा से क्या मांगू तुम्हारे वास्ते,

सदा खुशियां हो तुम्हारे रास्ते,

हंसी तुम्हारे चेहरे पर रहे कुछ इस तरह,

खुशबू फूल का साथ निभाए जिस तरह! क्रिसमस 2017 की बधाईयां

2- इस क्रिसमस आपका जीवन क्रिसमस ट्री की तरह,

हरा - भरा और भविष्य तारों की तरह चमचमाता रहे! Merry Christmas 2017

3- क्रिसमस का मतलब अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना होता है। क्रिसमस उन यादगार पलों को याद करने लिए जो आपको पूरे जीवन खुशी महसूस कराते हैं। Merry Christmas to you and your family.

4- ईश्वर करे कि क्रिसमस का उत्साह आपके घर को प्यार और खुशियों से भर दे। क्रिसमस की शुभकामानाएं।

5- लो आ गया जिस का था इंतज़ार

सब मिल के बोलो मेरे यार

दिसंबर में लाया क्रिसमस बहार

मुबारक हो तुमको क्रिसमस मेरे यार

6- चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है

और तारों ने आसमा सजाया है

लेकर तोहफा अमन और प्‍यार का

देखो स्‍वर्ग से सांता क्‍लॉज आया है

मेरी क्रिसमस!