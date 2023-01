Basant Panchami 2023 Wishes : बसंत पंचमी पर अपनों को भेजें ये बेस्ट SMS, इस साल का यह बसंत...

ऐप पर पढ़ें

हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि- विधान से माता सरस्वती की पूजा- अर्चना की जाती है। इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 26 जनवरी, गुरुवार को मनाया जा रहा है। इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जान जाता है। बसंत पंचमी वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार, बसंत पंचमी का त्योहार माघ महीने के पांचवें दिन यानी पंचमी को पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां सरस्वती प्रकट हुई थीं, जिस वजह से बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी के दिन लोग मां सरस्वती की पूजा विधि-विधान से करने के साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज व कोट्स भेजकर बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई भी देते हैं। आप भी इन बेस्ट शुभकामना संदेश को भेजकर बसंत पंचमी की दे सकते हैं बधाई-

Basant Panchami 2023 Wishes Quotes, SMS, Messages and Status for Facebook and Whatsapp-

1. इस साल का यह बसंत,

आपको खुशियां दें अनंत,

प्रेम और उत्साह से भर दे जीवन के रंग

बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई

2. मंदिर की घंटी,

आरती की थाली,

नदी के किनारे सूरज की लाली,

जिंदगी में आए खुशियों की बहार,

आपको मुबारक हो बसंत पंचमी का त्योहार

पांच विशेष संयोग में इस बार होगा मां सरस्वती की अराधना, ज्योतिषाचार्य से जानें सबकुछ

3. किताबों का साथ हो और पढाई दिन रात हो,

जिंदगी के हर इम्तिहान में आप हमेशा पास हो।

सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

4. मां सरस्वती का बसंत है त्योहार

आपके जीवन में आए सदा बहार

सरस्वती द्वार आपके विराजे हरपरल

हर काम आपका हो जाए सफल

बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई

Saraswati Puja : मां सरस्वती की पूजा के लिए हो रहा चार दुर्लभ योगों का संयोग, ऐसे करें पूजन

5. इस साल का यह बसंत

आपको खुशियां दें अनंत

प्रेम और उत्साह से

भर दें जीवन में रंग

हैप्पी बसंत पंचमी