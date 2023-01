Basant Panchami 2023: बसंत पंचमी पर इनमें से घर ले आएं कोई एक चीज, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम

ऐप पर पढ़ें

Basant Panchami 2023 Muhurat and What to Buy: हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। भारत में इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी हो जाती है। इस साल बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023, गुरुवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन कुछ चीजों को खरीदना अति शुभ माना गया है। इसके साथ ही विवाह करने के लिए यह दिन उत्तम माना गया है। बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त भी होता है।

बसंत पंचमी के दिन खरीदें ये चीजें-

1. पीली क्रिस्टल बॉल- बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का खास महत्व है। इस दिन पीली क्रिस्टल बॉल जरूर खरीदनी चाहिए। इसे मेनगेट पर लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चों की पढ़ाई में आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं।

2. मोर पंख- बसंत पंचमी के दिन मोरपंख का खास महत्व है। इस दिन मोरपंखी का पौधा अपने घर की पूर्व दिशा में जोड़े में लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मां सरस्वती व मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

3. बांसुरी- बसंत पंचमी के दिन बांसुरी का विशेष महत्व है। इस दिन बांसुरी मां सरस्वती के चरणों में जरूर अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी।

बसंत पंचमी 2023 शुभ मुहूर्त-

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त 26 जनवर 2023, गुरुवार को सुबह 07 बजकर 12 मिनट से शुरू होगा और दोपहर 12 बजकर 04 मिनट तक रहेगा। मां सरस्वती की पूजा के लिए यह समय सबसे उत्तम रहेगा।