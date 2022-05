Akshaya Tritiya Remedies 2022: अक्षय तृतीया के दिन शाम तक कर लें ये अचूक उपाय, जीवन में नहीं रहेगा धन का अभाव

मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदना बेहद शुभ होता है। इसके साथ ही इस दिन मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सुख-समृद्धि व खुशहाली के लिए भी उपाय किए जाते हैं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 10:07 AM

