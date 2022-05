Akshaya Tritiya 2022:अक्षय तृतीया पर 50 सालों बाद बन रहा यह खास योग, यह है शुभ चौघड़िया मुहूर्त

पूजन का श्रेष्ठ समय - सुबह 6:18 से 8:14 के बीच स्थिर लग्न (वृष) का श्रेष्ठ मुहूर्त होगा जो अक्षय पूजन के लिए श्रेष्ठ होगा, इसके अलावा सुबह 9 बजे से शुभ चौघड़िया मुहूर्त आरम्भ हो जायेंगे जो दोपहर तक रहे

