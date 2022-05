Akshaya Tritiya 2022: अक्षय तृतीया कल, जानें खरीदारी का उत्तम मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना लाभकारी होता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन ही भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था।

