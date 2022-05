Akshay Tritiya 2022 Rules: आज अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी न करें ये काम, रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी

अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु की भी विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से धन का अभाव नहीं होता है।

इस खबर को सुनें