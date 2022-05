Aaj Ka panchang 22 May 2022 : कालाष्टमी व्रत आज, शुभ पंचांग से जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka panchang 22 May 2022 : महापंचक प्रारम्भ प्रात: 11 बजकर 12 मिनट से। कालाष्टमी। राष्ट्रीय ज्येष्ठ मास आरम्भ। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। सायं 4 बजकर 30 मिनट से 6 बजे तक राहुकालम्। पं वेणीमाधव गोस्वामी के अनुसार, 22 मई, रविवार, 1 ज्येष्ठ (सौर) शक 1943, 7 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2079, 20 शव्वाल सन् हिजरी 1443, ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी मध्याह्न 1 बजे तक उपरांत अष्टमी, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 10 बजकर 47 मिनट तक तदनंतर शतभिषानक्षत्र, ब्रह्म योग प्रात: 5 बजकर 21 मिनट तक उपरांत इन्द्र योग रात्रि 2 बजकर 59 मिनट तक उपरांत वैधृति योग, बव करण, चंद्रमा प्रात: 11 बजकर 12 मिनट तक मकर राशि में उपरांत कुंभ राशि में।

व्रत एवं त्योहार:

कालाष्टमी व्रत

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:27 AM

सूर्यास्त - 7:10 PM

चन्द्रोदय - May 21 12:39AM

चन्द्रास्त - May 21 11:33 AM