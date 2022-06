Aaj ka panchang 16 June: आज गुरुवार को भगवान विष्णु की इन मुहूर्त में करें पूजा, शुभ पंचांग से जानें राहुकाल

श्री गुरु हरगोविंद सिंह जयंती। सूर्य की मिथुन संक्रांति मध्याह्न 12.04 बजे। संक्रांति का पुण्यकाल प्रात: 5.40 बजे से संक्रांति काल तक, विशेष पुण्यकाल संक्रांति काल से सायं 6.28 बजे तक। सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। ग्रीष्म ऋतु। मध्याह्न 12 बजे से 1.30 बजे तक राहुकालम्। 15 जून, बुधवार, 25 ज्येष्ठ (सौर) शक 1943, 31 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2079, 15 जिल्काद सन् हिजरी 1443, आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा मध्याह्न 1.33 बजे तक उपरांत द्वितीया, मूल नक्षत्र अपराह्न 3.33 बजे तक तदनंतर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुभ योग प्रात: 5.28 बजे तक पश्चात् शुक्ल (शुक्र) योग, कौलव करण, चंद्रमा धनु राशि में दिन-रात।

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:45 AM

सूर्यास्त - 7:09 PM

चन्द्रोदय - Jun 16 9:32 PM

चन्द्रास्त - Jun 17 8:27 AM

आज के अशुभ काल

राहू - 2:08 PM – 3:48 PM

यम गण्ड - 5:44 AM – 7:25 AM

कुलिक - 9:06 AM – 10:46 AM

दुर्मुहूर्त - 10:13 AM – 11:07 AM, 03:35 PM – 04:28 PM

वर्ज्यम् - 07:43 PM – 09:08 PM

आज के शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:00 PM – 12:54 PM

अमृत काल - 08:24 AM – 09:48 AM, 04:15 AM – 05:40 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:09 AM – 04:57 AM