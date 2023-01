Aaj Ka Panchang : मकर संक्रांति आज, इन शुभ मुहूर्तों में करें पूजा- अर्चना, नोट कर लें राहुकाल टाइमिंग

ऐप पर पढ़ें

संक्रांति का पुण्य काल प्रात 07.15 मिनट से मध्याह्न 12.30 मिनट तक, मकर संक्रांति (खिचड़ी)। काशी में दशाश्वमेध घाट पर स्नान। गंगा सागर में स्नान। उत्तरायण सूर्य। शिशिर ऋतु। खर मास समाप्त। संत परमानंद जयंती। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्।

15, जनवरी, रविवार, 25, पौष (सौर) शक 1944, 01,माघ मास प्रविष्टे 2079, 21, जमादि-उस्सानी सन् हिजरी 1444, माघ कृष्ण अष्टमी सायं 07.45 मिनट तक उपरांत नवमी, चित्रा नक्षत्र, सुकर्मा योग प्रात 11.49 मिनट तक पश्चात धृति योग, बालव करण। चंद्रमा प्रात 06.48 मिनट तक कन्या राशि में उपरांत तुला राशि में।

सूर्योदय और चन्द्रोदय का समय

सूर्योदय - 7:02 AM

सूर्यास्त - 5:35 PM

चन्द्रोदय - जनवरी 16 01:04 AM

चन्द्रास्त - 11:52 AM

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त - 05:15 ए एम से 06:08 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:57 ए एम से 12:40 पी एम

विजय मुहूर्त - 02:04 पी एम से 02:46 पी एम

गोधूलि मुहूर्त - 05:32 पी एम से 05:59 पी एम

अमृत काल - 12:47 पी एम से 02:27 पी एम

निशिता मुहूर्त- 11:52 पी एम से 12:45 ए एम, जनवरी 16

आज के अशुभ मुहूर्त-