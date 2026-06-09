स्थूल और सूक्ष्म जगत का मिलन ही साधना
मनुष्य की पूर्णता तभी संभव है, जब वह इन दोनों दृष्टियों का संतुलित समन्वय स्थापित करे। बाहरी जगत का ज्ञान जीवन को सुविधाजनक बनाता है, जबकि आत्मज्ञान उसे अर्थ, दिशा और परम संतोष प्रदान करता है।
मनुष्य की जिज्ञासाओं में एक प्रश्न सदा रहा है- क्या केवल पदार्थ ही सत्य है या उसके पीछे कोई चेतन सत्ता भी है? यदि ईश्वर या आत्मा का अस्तित्व है, तो वह दिखाई क्यों नहीं देती? सामान्यतः भौतिकवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति यही प्रश्न उठाता है कि जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसके अस्तित्व को कैसे स्वीकार किया जाए?
इस प्रश्न का उत्तर कठोपनिषद् में मिलता है। उपनिषद् कहता है कि परमात्मा या आत्मा प्रत्येक वस्तु और प्राणी के भीतर गहराई से विद्यमान है, किंतु वह स्थूल इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। जैसे आकाश तत्व या ऊर्जा प्रत्येक वस्तु में उपस्थित होते हुए भी हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार परम चेतना भी सामान्य दृष्टि की पकड़ से परे है। उसे समझने के लिए साधारण बुद्धि नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म, तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है, जिसे शास्त्रों में ‘अग्रय बुद्धि’ यानी सर्वोच्च मानसिक क्षमता वाला व्यक्ति कहा गया है।
आत्मा और परमात्मा को केवल तर्क-वितर्क, पुस्तकों के अध्ययन या भाषणों से नहीं जाना जा सकता। जिस प्रकार सूक्ष्म वैज्ञानिक तथ्यों को समझने के लिए प्रयोगशाला में प्रशिक्षण और विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति के लिए साधना और आत्मानुभव आवश्यक है।
जब मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थूल विषयों से हटाकर सूक्ष्मता की ओर ले जाता है, तब उसका मन क्रमशः शांत और एकाग्र होने लगता है। अंततः ऐसी अवस्था आती है, जब मन की समस्त चंचलता समाप्त हो जाती है। उस समय जो सत्ता साक्षी रूप में बनी रहती है, वही आत्मा है। आत्मा न तो इंद्रियों का विषय है और न ही कल्पना का, वह प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है।
मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को उसके मूल स्रोत से जोड़ना है। इसके लिए मन को बाह्य विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना आवश्यक है। सामान्यतः इंद्रियां बाहरी वस्तुओं की ओर भागती हैं, क्योंकि उनका स्वभाव विषयों का अनुभव करना है। यही कारण है कि अधिकांश लोग बाह्य सुखों में उलझे रहते हैं और आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते।
जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मानसिक वृत्तियों को नियंत्रित करके अंतर्मुखी बनाता है, वही आत्मा की अनुभूति की दिशा में आगे बढ़ता है। यही साधना का वास्तविक उद्देश्य है।
पदार्थ और चेतना का संबंध विरोध का नहीं, बल्कि परस्पर पूरकता का है। विज्ञान हमें पदार्थ और ऊर्जा के रहस्यों को समझने में सहायता देता है, जबकि अध्यात्म हमें चेतना के मूल स्रोत तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। विज्ञान बाह्य जगत की खोज है, जबकि अध्यात्म आंतरिक जगत की।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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