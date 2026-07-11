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Srimad Bhagavad Gita: जीवन की हर चिंता मिटा देगा गीता का यह एक श्लोक, खत्म हो जाएगी सारी परेशानी

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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गीता का यह एक श्लोक जीवन की हर चिंता मिटा देता है। भगवान श्रीकृष्ण का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक बताता है कि समर्पण से कैसे मिलती है मुक्ति। जानिए श्लोक का सरल अर्थ, महत्व और आज के जीवन में कैसे लागू करें।

Srimad Bhagavad Gita: जीवन की हर चिंता मिटा देगा गीता का यह एक श्लोक, खत्म हो जाएगी सारी परेशानी

Bhagavad Gita: भगवद गीता सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जीवन जीने की कला सिखाई है। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक पूरे ग्रंथ का सार माना जाता है। यह श्लोक मनुष्य को चिंता, भय और मोह से मुक्ति का सबसे सरल रास्ता बताता है।

गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥

भावार्थ: भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों, नियमों और जिम्मेदारियों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। यह श्लोक समर्पण का संदेश देता है।

'सर्वधर्मान्परित्यज्य' का अर्थ क्या है?

इस श्लोक को पढ़कर कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या भगवान श्रीकृष्ण सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़ने की बात कर रहे हैं? इसका उत्तर है - नहीं। यहां 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' का अर्थ अपने कर्तव्यों का त्याग करना नहीं, बल्कि मन में बसे अहंकार, भ्रम, मोह और फल की अत्यधिक चिंता का त्याग करना है। श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ ईश्वर की शरण ग्रहण करता है, तब उसके निर्णय अधिक स्पष्ट और जीवन अधिक संतुलित हो जाता है।

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'मा शुचः' का संदेश क्यों है इतना खास?

श्लोक के अंत में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं मा शुचः, यानी चिंता मत करो। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है, जो जीवन की कठिनाइयों, असफलताओं या भविष्य की अनिश्चितताओं से परेशान रहता है। गीता सिखाती है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। जब व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसके भीतर मानसिक शांति और आत्मविश्वास का संचार होता है।

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समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं

शरणागति का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। इसका मतलब है कि मनुष्य पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करे। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखे। ऐसा करने से मन में भय कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और कठिन समय में भी व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है। यही गीता का वास्तविक संदेश है।

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आज के समय में श्लोक की प्रासंगिकता

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अनिश्चितता हर किसी के साथ है। ऐसे में यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सारी समस्याओं का समाधान बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने में है। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो छोटी-छोटी बातें हमें परेशान नहीं कर पातीं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन ज्यादा संतुलित हो जाता है।

गीता का यह एक श्लोक जीवन की हर मुश्किल में शांति और साहस देने वाला है। इसे रोज पढ़ने और समझने से व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है और वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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