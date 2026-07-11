Srimad Bhagavad Gita: जीवन की हर चिंता मिटा देगा गीता का यह एक श्लोक, खत्म हो जाएगी सारी परेशानी
गीता का यह एक श्लोक जीवन की हर चिंता मिटा देता है। भगवान श्रीकृष्ण का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक बताता है कि समर्पण से कैसे मिलती है मुक्ति। जानिए श्लोक का सरल अर्थ, महत्व और आज के जीवन में कैसे लागू करें।
Bhagavad Gita: भगवद गीता सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जीवन जीने की कला सिखाई है। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक पूरे ग्रंथ का सार माना जाता है। यह श्लोक मनुष्य को चिंता, भय और मोह से मुक्ति का सबसे सरल रास्ता बताता है।
गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥
भावार्थ: भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों, नियमों और जिम्मेदारियों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। यह श्लोक समर्पण का संदेश देता है।
'सर्वधर्मान्परित्यज्य' का अर्थ क्या है?
इस श्लोक को पढ़कर कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या भगवान श्रीकृष्ण सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़ने की बात कर रहे हैं? इसका उत्तर है - नहीं। यहां 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' का अर्थ अपने कर्तव्यों का त्याग करना नहीं, बल्कि मन में बसे अहंकार, भ्रम, मोह और फल की अत्यधिक चिंता का त्याग करना है। श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ ईश्वर की शरण ग्रहण करता है, तब उसके निर्णय अधिक स्पष्ट और जीवन अधिक संतुलित हो जाता है।
'मा शुचः' का संदेश क्यों है इतना खास?
श्लोक के अंत में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं मा शुचः, यानी चिंता मत करो। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है, जो जीवन की कठिनाइयों, असफलताओं या भविष्य की अनिश्चितताओं से परेशान रहता है। गीता सिखाती है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। जब व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसके भीतर मानसिक शांति और आत्मविश्वास का संचार होता है।
समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं
शरणागति का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। इसका मतलब है कि मनुष्य पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करे। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखे। ऐसा करने से मन में भय कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और कठिन समय में भी व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है। यही गीता का वास्तविक संदेश है।
आज के समय में श्लोक की प्रासंगिकता
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अनिश्चितता हर किसी के साथ है। ऐसे में यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सारी समस्याओं का समाधान बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने में है। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो छोटी-छोटी बातें हमें परेशान नहीं कर पातीं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन ज्यादा संतुलित हो जाता है।
गीता का यह एक श्लोक जीवन की हर मुश्किल में शांति और साहस देने वाला है। इसे रोज पढ़ने और समझने से व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है और वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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