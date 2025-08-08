yagya aur hawan mein antar aur laabh yagya and hawan differences and benefits यज्ञ और हवन में होता है ये बड़ा अंतर, कई लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज
Differences between Yagya and Hawan: हिंदू धर्म में यज्ञ और हवन का बहुत महत्व है। कई लोग इसे एक ही समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। यज्ञ और हवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप भी इसे लेकर कन्फ्यूज होते हैं तो नीचे विस्तार से जानें इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 12:16 PM
सनातन धर्म में ना जाने कितनी परपंराएं सदियों से चली आ रही हैं। हर एक परपंरा का विशेष महत्व भी है, जिसे आज भी लोग मानते हैं। पूजा पाठ से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें हैं जोकि त्रेतायुग से चली आ रही हैं। इन्हीं में से एक है यज्ञ और हवन करवाना। हिंदू धर्म के कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यज्ञ और हवन हमेशा शुद्धिकरण, मनोकामना की पूर्ति या फिर साधना में किया जाता है। महाभारत और रामायण में तो बकायदा इसका उल्लेख भी है। वहीं कई बड़े-बड़े राजा-महाराज समय-समय पर इसे करवाते आए हैं। ये परपंरा आज भी कायम है, लेकिन कई दफा लोग हवन और यज्ञ को एक ही मानने की गलती कर बैठते हैं। आपको बता दें कि दोनों में बड़ा अंतर होता है।

हवन और यज्ञ में सबसे बड़ा अंतर

कुछ बुरा टालने के लिए यज्ञ और हवन करवाया जाता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। एक तरह से आप यज्ञ को हवन का छोटा रूप कह सकते हैं। पूजा के बाद अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे हवन कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ मन्नत मांगकर किसी विशेष देवता की पूजा करके आहुति देता है तो उसे यज्ञ कहा जाता है।

यज्ञ और हवन के अंतर को एक और उदाहरण से समझिए। हवन कई बार लोग घर की शुद्धिकरण के लिए करवाते हैं ताकि बुरी बला टल जाए। वहीं यज्ञ को लोग किसी विशेष मनोकामना को ध्यान में रखकर बड़े पैमाने पर करवाते हैं।

घर में ऐसे कर सकते हैं हवन

लोग अक्सर ग्रहों की शांति, गृह प्रवेश और किसी पावन दिन पर हवन करते हैं। घर पर बड़े आराम से हवन कुंड की मदद से हवन किया जा सकता है। हवन के दौरान आम की लकड़ी, हवन सामग्री और कपूर इत्यादि का इस्तेमाल करके अग्नि को प्रज्जवलित करके साफ मन के साथ पूजा करने से मन और घर दोनों शुद्ध हो जाता है। मान्यता के हिसाब से कम से कम 108 बार आहुति दी जाती है।