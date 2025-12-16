Hindustan Hindi News
मंदिर से वापस आकर तुरंत हाथ-पैर क्यों नहीं धोना चाहिए? जानिए धार्मिक कारण

मंदिर से वापस आकर तुरंत हाथ-पैर क्यों नहीं धोना चाहिए? जानिए धार्मिक कारण

संक्षेप:

जब हम मंदिर से लौटते हैं तो यह पवित्र ऊर्जा हमारे शरीर पर चिपकी रहती है। कई लोग अनजाने में घर आते ही तुरंत हाथ-पैर धो लेते हैं, लेकिन शास्त्रों और वास्तु के अनुसार यह गलत है।

Dec 16, 2025 12:26 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में मंदिर दर्शन को बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिर का वातावरण दिव्य ऊर्जा, मंत्रों के कंपन और सकारात्मकता से भरा होता है। जब हम मंदिर से लौटते हैं तो यह पवित्र ऊर्जा हमारे शरीर पर चिपकी रहती है। कई लोग अनजाने में घर आते ही तुरंत हाथ-पैर धो लेते हैं, लेकिन शास्त्रों और वास्तु के अनुसार यह गलत है। मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा और पुण्य बह जाता है।

ज्योतिष और धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि मंदिर से लौटकर कुछ देर तक हाथ-पैर नहीं धोने चाहिए, ताकि वह दिव्य ऊर्जा घर में प्रवेश कर सके। आइए विस्तार से जानते हैं इसके पीछे के कारण।

मंदिर की दिव्य ऊर्जा

मंदिर में पूजा-पाठ और दर्शन करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा पैरों से चिपककर घर तक आती है। अगर तुरंत हाथ-पैर धो लिए जाएं, तो यह ऊर्जा पानी के साथ बह जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर से लौटकर थोड़ी देर शांत बैठें और उस ऊर्जा को महसूस करें। इससे घर में सुख-शांति बढ़ती है और नकारात्मकता दूर होती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह ऊर्जा व्यक्ति की आभा को मजबूत करती है और दिनभर शुभ फल देती है।

पुण्य और पूजा फल को नष्ट होने से बचाएं

मंदिर दर्शन से मिलने वाला पुण्य बहुत कीमती होता है। तुरंत हाथ-पैर धोने से पूजा का फल कम हो जाता है या शून्य हो सकता है। धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक, मंदिर की पवित्रता को शरीर पर कुछ समय तक रखना चाहिए। कई महंत और आचार्य कहते हैं कि घर आकर फौरन नहाना या पैर धोना पूजा के प्रभाव को कम कर देता है। इससे मनोकामनाएं पूरी होने में बाधा आ सकती है। इसलिए मंदिर से लौटकर कम से कम आधा घंटा इंतजार करें।

वास्तु शास्त्र के अनुसार नुकसान

वास्तु शास्त्र में मंदिर से लौटकर तुरंत पानी का उपयोग करने को अशुभ माना गया है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और सुख-समृद्धि प्रभावित होती है। मंदिर की मिट्टी या चरण धूलि को पवित्र माना जाता है – इसे घर में लाना शुभ है। अगर नंगे पैर गए हैं, तो घर आकर कपड़े से पोछ लें, लेकिन पानी से ना धोएं। इससे मंदिर की पवित्रता घर में फैलती है और परिवार को लाभ मिलता है।

इन बातों का रखें ध्यान

मंदिर से लौटकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा रुकें और भगवान का स्मरण करें। फिर अंदर प्रवेश करें और थोड़ी देर शांत बैठें। अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, तो थोड़ा जल घर लाकर छिड़कें। कुछ समय बाद ही हाथ-पैर धोएं। मंदिर जाने से पहले हाथ-पैर धोना जरूरी है, लेकिन लौटते समय नहीं। यह नियम सभी मंदिरों के लिए लागू है।

मंदिर की ऊर्जा को शरीर पर रखने से मानसिक शांति मिलती है। इस नियम का पालन करने से मंदिर दर्शन का पूरा फल मिलता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Hindu Sanatan

