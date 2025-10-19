Hindustan Hindi News
तुलसी जी का पौधा दक्षिण दिशा में रखने से क्या होगा?

संक्षेप: वास्तु शास्त्र में तुलसी को उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने का विधान है, जो जल तत्व से जुड़ी है। लेकिन कई लोग अनजाने में तुलसी को दक्षिण दिशा में रख देते हैं। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, दक्षिण दिशा यम और पितरों का स्थान है। आइए जानें, तुलसी को दक्षिण में रखने से क्या बुरा होता है और सही नियम क्या हैं।

Sun, 19 Oct 2025 11:02 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार, तुलसी पूजा से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तु शास्त्र में तुलसी को उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने का विधान है, जो जल तत्व से जुड़ी है। लेकिन कई लोग अनजाने में तुलसी को दक्षिण दिशा में रख देते हैं। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, दक्षिण दिशा यम और पितरों का स्थान है। आइए जानें, तुलसी को दक्षिण में रखने से क्या बुरा होता है और सही नियम क्या हैं।

दक्षिण दिशा में तुलसी रखने के अशुभ प्रभाव

वास्तु और ज्योतिष दोनों में तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में लगाने की सख्त मनाही है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि दक्षिण दिशा पितरों की है, जहां तुलसी जैसा पवित्र पौधा रखना पितृ दोष उत्पन्न करता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, पूजा का फल नष्ट हो जाता है। घर में आर्थिक हानि, कलह और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। मान्यता है कि दक्षिण में तुलसी रखने से विष्णु-लक्ष्मी की कृपा क्षीण होती है, व्यापार में नुकसान और पारिवारिक तनाव बढ़ता है। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से वातावरण अशुद्ध हो जाता है, जो तुलसी के शुद्धिकरण गुण को बाधित करता है।

सही दिशा: उत्तर-पूर्व में लगाएं तुलसी

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, तुलसी को उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में लगाएं। यह दिशा जल तत्व की है, जो तुलसी के सात्विक गुणों को बढ़ाती है। पद्म पुराण के अनुसार, सही दिशा में तुलसी लगाने से घर में सदा समृद्धि बनी रहती है। पौधा नकारात्मक ऊर्जा सोखता है, वातावरण शुद्ध करता है। धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक, उत्तर-पूर्व में तुलसी से लक्ष्मी कृपा बरसती है, संतान सुख और धन वृद्धि होती है। रोज जल चढ़ाने से पौधा हरा-भरा रहता है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है।

घर में तुलसी लगाने के सही स्थान

तुलसी को आंगन या घर के मध्य भाग में लगाएं, जहां सूर्य की रोशनी मिले। वास्तु में आंगन तुलसी का आदर्श स्थान है। यहां पूजा से विशेष फल मिलता है। बाथरूम, बेडरूम या छत पर कभी ना रखें। स्कंद पुराण कहता है, 'अशुद्ध स्थानों में तुलसी रखना देवी को अपमानित करना है।' किचन के पास भी ना लगाएं, क्योंकि अग्नि तत्व तुलसी के जल गुण से टकराता है।

तुलसी रखने के 5 जरूरी नियम

1. स्वच्छता: तुलसी के पास कूड़ा, जूते-चप्पल ना रखें। गंदगी से लक्ष्मी नाराज होती हैं।

2. जलार्पण: रोज सुबह जल चढ़ाएं, लेकिन रविवार, एकादशी और सूर्यास्त बाद स्पर्श ना करें।

3. निषेध: मांस-मदिरा वाले घर में तुलसी ना लगाएं, समस्याएं बढ़ेंगी।

4. आरती: शाम को तुलसी आरती जरूर करें, सुख-शांति मिलेगी।

5. मरम्मत: पौधा मुरझाए तो तुरंत बदलें, वरना दोष लगेगा।

डिस्क्लेमर: तुलसी को दक्षिण दिशा में रखने से पितृ दोष, लक्ष्मी की नाराजगी और आर्थिक हानि होती है। हमेशा उत्तर-पूर्व आंगन में लगाएं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

