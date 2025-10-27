Hindustan Hindi News
why lord shiva has moon on left side of head
भगवान शिव के सिर पर बाईं ओर चंद्रमा क्यों विराजमान हैं?

भगवान शिव के सिर पर बाईं ओर चंद्रमा क्यों विराजमान हैं?

संक्षेप: देवों के देव महादेव भगवान शिव का स्वरूप अपने आप में काफी विशेष है। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्पमाला और जटाओं में गंगा विराजमान हैं। आइए, जानें कि महादेव ने अपने सिर पर बाईं ओर चंद्रमा क्यों धारण किया।

Mon, 27 Oct 2025 10:46 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
देवों के देव महादेव भगवान शिव का स्वरूप अपने आप में काफी विशेष है। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्पमाला और जटाओं में गंगा विराजमान हैं। शिव पुराण में चंद्रमा को शिव के मस्तक पर धारण करने की कथा विस्तार से वर्णित है। यह चंद्रमा बाईं ओर स्थित होता है, जो शीतलता, अमृत और सौम्यता का प्रतीक है। रोजाना शिव की पूजा से साधक को दुखों से मुक्ति और शुभ फल मिलते हैं। आइए, जानें कि महादेव ने अपने सिर पर बाईं ओर चंद्रमा क्यों धारण किया।

समुद्र मंथन और विष का प्रभाव

शिव पुराण के अनुसार, देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया। मंथन से अमृत के साथ हलाहल विष भी निकला, जो सृष्टि को नष्ट करने वाला था। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका शरीर अत्यधिक गर्म हो गया और कंठ नीला पड़ गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। विष की ज्वाला से शिव को असहनीय पीड़ा हुई।

चंद्रमा की शीतलता से राहत

चंद्रमा की शीतल किरणों से विष की गर्मी शांत करने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की। चंद्रमा ने भी शिव से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपने मस्तक पर धारण करें। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और चंद्रमा को अपने सिर पर बाईं ओर स्थापित किया। बाईं ओर होने का कारण इड़ा नाड़ी से जुड़ा है, जो चंद्रमा की ऊर्जा और शीतलता का प्रतीक है। इससे शिव का शरीर शीतल रहा और सृष्टि को चंद्रमा की शीतलता मिली।

चंद्रमा का प्रतीकात्मक महत्व

चंद्रमा शिव के मस्तक पर अमृत का प्रतीक है। यह मन की शांति, सौम्यता और समय के चक्र को दर्शाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि चंद्रमा सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। बाईं ओर होने से यह स्त्री ऊर्जा (शक्ति) से जुड़ा है। शिव-शक्ति का संतुलन यहीं दिखता है। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती-घटती हैं, जो जीवन के उतार-चढ़ाव को बताती हैं।

पूजा में महत्व

सोमवार को चंद्रमा की पूजा शिव जी के साथ करें। बेलपत्र, दूध और चंदन अर्पित करें। 'ओम नमः शिवाय' मंत्र जपें। इससे मन शांत होता है और कष्ट दूर होते हैं।

डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

