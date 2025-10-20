Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाwhy keep doors open diwali night maa lakshmi story
दिवाली की रात दरवाजे क्यों खुले रखें जाते हैं?

दिवाली की रात दरवाजे क्यों खुले रखें जाते हैं?

संक्षेप: दिवाली, धनतेरस से शुरू होकर कार्तिक अमावस्या की रौशन रात तक मनाया जाने वाला पावन पर्व, मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। विष्णु पुराण के अनुसार, जहां रोशनी और स्वच्छता हो, वहां लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए दिवाली की रात घर के दरवाजे खुले रखने की परंपरा है। आइए, पौराणिक कथा से जानें इसका महत्व।

Mon, 20 Oct 2025 11:25 AMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिवाली, धनतेरस से शुरू होकर कार्तिक अमावस्या की रौशन रात तक मनाया जाने वाला पावन पर्व, मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि इस रात माता लक्ष्मी धन-समृद्धि बांटने भ्रमण करती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार, जहां रोशनी, स्वच्छता और श्रद्धा हो, वहां लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए दिवाली की रात घर के दरवाजे खुले रखने की परंपरा है। आइए, पौराणिक कथा से जानें इसका महत्व।

दिवाली की पौराणिक कथा

स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार, एक बार कार्तिक अमावस्या की काली रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलीं। चारों ओर घना अंधकार था, कोई रोशनी नजर न आ रही थी। रास्ता भटककर माता उदास हो गईं। उन्होंने सोचा, 'यह रात मृत्यु लोक में बिताऊंगी और सुबह बैकुंठ लौटूंगी।'

लेकिन भ्रमण के दौरान हर घर का दरवाजा बंद मिला। अंधेरे में माता निराश हो रही थीं कि अचानक एक छोटे से घर का द्वार खुला दिखा। वहां एक दीपक की मंद रोशनी चमक रही थी। माता लक्ष्मी उसी ओर चली गईं। घर में एक गरीब बुजुर्ग महिला अकेली थी, जो रोटियां सेंक रही थी। माता ने विनम्रता से कहा, 'मां, रात हो गई, मुझे रुकने का स्थान दो।'

बुजुर्ग महिला ने तुरंत अतिथि सत्कार किया। फटे बिस्तर पर माता को लिटाया और स्वयं काम में लग गई। थकान से महिला की आंख लग गई। सुबह उठी तो अतिथि चली गई थीं, लेकिन घर महल बन चुका था। चारों ओर सोने-चांदी के बर्तन, हीरे-जेवरात, अनाज के ढेर बिखरे थे। महिला को समझ आया—रात की अतिथि स्वयं मां लक्ष्मी थीं।

खुले दरवाजे का महत्व: लक्ष्मी का स्वागत

इस कथा से परंपरा बनी कि दिवाली अमावस्या की रात दरवाजे खुले रखें। गरुड़ पुराण कहता है, 'नंददीपं प्रज्वलितं द्वारं विवृतं च गृहे लक्ष्मीः प्रविशति।' अर्थात्, जलते दीपक और खुले द्वार से लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। बंद दरवाजा अंधकार का प्रतीक है, जहां देवी नहीं आती हैं। इसलिए मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाएं, रंगोली बनाएं। स्वच्छता रखें, लक्ष्मी गंदगी पसंद नहीं करती हैं।

रात 8 बजे से 12 बजे तक दरवाजा ना बंद करें और खुले द्वार से समृद्धि पाएं। पद्म पुराण के अनुसार, 'द्वारं विवृतं रात्रौ दीपेन लक्ष्मीः संनादति।' मान्यता है कि दिवाली की रात दरावजे खुले रखने से वर्ष भर धन-धान्य की वर्षा होती है।



डिस्क्लेमर: यह खबर सामान्य जानकारियों, विभिन्न धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Diwali kab hai Diwali

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने