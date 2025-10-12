Hindustan Hindi News
हिंदू धर्म: घर के चौखट पर जूते-चप्पल खोलना क्यों अशुभ होता है?

हिंदू मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की चौखट पर जूते-चप्पल खोलना या रखना अशुभ माना जाता है। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानें।

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 09:50 PM
हिंदू धर्म में घर को एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां ना केवल परिवार का निवास होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का केंद्र भी होता है। घर की चौखट, जिसे देहली या द्वार भी कहा जाता है, को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की चौखट पर जूते-चप्पल खोलना या रखना अशुभ माना जाता है। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानें।

चौखट का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

चौखट को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां से सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। चौखट पर जूते-चप्पल रखने से इस पवित्रता का अपमान होता है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, जूते-चप्पल बाहर की नकारात्मक ऊर्जा और गंदगी को अपने साथ लाते हैं, जो घर के आध्यात्मिक वातावरण को दूषित कर सकते हैं।

जूते-चप्पल चौखट पर रखने से यह पवित्रता भंग हो सकती है, जिसे अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप घर में आर्थिक तंगी या अशांति बढ़ सकती है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार नकारात्मक प्रभाव

वास्तु शास्त्र में चौखट को घर की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यह वह स्थान है जहां से घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है। वास्तु के अनुसार, जूते-चप्पल बाहर की गंदगी, धूल और नकारात्मकता को अपने साथ लाते हैं। अगर इन्हें चौखट पर रखा जाए, तो यह गंदगी और नकारात्मकता घर के अंदर फैल सकती है, जो वास्तु दोष उत्पन्न करता है। चौखट पर जूते-चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है, जो परिवार के सदस्यों के बीच तनाव, कलह या स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है।

ऐसे में जूते-चप्पल को हमेशा एक निश्चित स्थान पर, जैसे जूता रैक में रखना चाहिए। यह रैक घर के प्रवेश द्वार से दूर होना चाहिए। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा, चौखट पर नियमित रूप से रंगोली बनाना या हल्दी-कुमकुम से सजाना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।

साफ-सफाई के लिए जरूरी

हिंदू धर्म में स्वच्छता को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है। जूते-चप्पल बाहर की सड़कों, गलियों और विभिन्न स्थानों से गंदगी, कीटाणु और धूल लाते हैं। चौखट पर जूते रखने से यह गंदगी घर के अंदर प्रवेश कर सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

चौखट पर जूते-चप्पल रखना घर की साफ-सफाई के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। हिंदू परंपराओं में घर का स्वच्छ और व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। घर को मंदिर माना जाता है, इसलिए इसकी स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए चौखट पर जूत-चप्पल ना खोलें।

चौखट पर जूते-चप्पल खोलना या रखना अशुभ इसलिए माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा, गंदगी और वास्तु दोष को आमंत्रित करता है। यह माता लक्ष्मी का अपमान भी माना जाता है, जिससे घर में आर्थिक तंगी या अशांति बढ़ सकती है। चौखट को साफ रखने से घर में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस छोटी सी सावधानी से घर का वातावरण पवित्र और सुखमय बना रहता है।


डिस्क्लेमर - यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञों से सलाह लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Hindu Sanatan

