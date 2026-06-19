Rath Yatra 2026: मौसी के घर 7 दिन क्यों ठहरते हैं महाप्रभु जगन्नाथ? जानें गुंडिचा मंदिर का महत्व
Rath Yatra 2026: मौसी के घर क्यों ठहरते हैं भगवान जगन्नाथ? पुरी के गुंडिचा मंदिर का महत्व, रथ यात्रा में इसका महत्व और आध्यात्मिक रहस्य जानिए। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 7 दिन यहां क्यों विश्राम करते हैं?
पुरी में भगवान जगन्नाथ का धाम केवल मुख्य मंदिर तक सीमित नहीं है। यहां से करीब तीन किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर है, जिसे भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा यहीं आकर सात दिन तक विश्राम करते हैं। रथ यात्रा के दौरान निभाई जाने वाली यह परंपरा भक्ति की गहराई और प्रेम को दर्शाती है।
गुंडिचा मंदिर का धार्मिक महत्व
गुंडिचा मंदिर पुरी के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मान्यता है कि यहां भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर आते हैं। इस मंदिर की स्थापना बहुत प्राचीन है और यह रथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान गुंडिचा मंदिर में दर्शन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यहां का वातावरण शांत और दिव्य है, जो भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है।
मौसी के घर की परंपरा क्यों शुरू हुई?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुंडिचा के यहां नियमित रूप से आते थे। रथ यात्रा के समय वे भव्य रथों पर सवार होकर मौसी के घर पहुंचते हैं। यह परंपरा भगवान के स्नेही स्वभाव को दिखाती है। सात दिन तक वे यहां रहकर भक्तों के बीच आशीर्वाद बांटते हैं। यह यात्रा भगवान और भक्त के बीच के गहरे रिश्ते का सुंदर प्रतीक है।
रथ यात्रा में गुंडिचा मंदिर की भूमिका
इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को शुरू होगी। रथ यात्रा के दौरान गुंडिचा मंदिर सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। भगवान सात दिन यहां ठहरते हैं। लाखों श्रद्धालु इस दौरान रथ खींचने और दर्शन करने आते हैं। गुंडिचा मंदिर में ठहरने की परंपरा रथ यात्रा को और भी यादगार बनाती है।
दर्शन का आध्यात्मिक लाभ
गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलने की मान्यता है। जो भक्त श्रद्धा से रथ खींचते हैं या दर्शन करते हैं, उन्हें मोक्ष का फल प्राप्त होता है। यह मंदिर साधारण मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का केंद्र है। यहां आने वाला हर भक्त आशीर्वाद लेकर लौटता है।
भक्तों के बीच आते हैं महाप्रभु जगन्नाथ
रथ यात्रा बताती है कि भगवान मंदिर की चारदीवारी में सीमित नहीं हैं। वे रथ पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। गुंडिचा मंदिर इसी भाव को मजबूत करता है। यह यात्रा समानता, भक्ति और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। लाखों लोग इसमें शामिल होकर पुण्य कमाते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं।
गुंडिचा मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और सादगी का प्रतीक है। इस बार 16 जुलाई 2026 को शुरू होने वाली रथ यात्रा में लाखों भक्त इस पावन अवसर का लाभ उठाएंगे।
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