Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rath Yatra 2026: मौसी के घर 7 दिन क्यों ठहरते हैं महाप्रभु जगन्नाथ? जानें गुंडिचा मंदिर का महत्व

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Rath Yatra 2026: मौसी के घर क्यों ठहरते हैं भगवान जगन्नाथ? पुरी के गुंडिचा मंदिर का महत्व, रथ यात्रा में इसका महत्व और आध्यात्मिक रहस्य जानिए। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 7 दिन यहां क्यों विश्राम करते हैं?

Rath Yatra 2026: मौसी के घर 7 दिन क्यों ठहरते हैं महाप्रभु जगन्नाथ? जानें गुंडिचा मंदिर का महत्व

पुरी में भगवान जगन्नाथ का धाम केवल मुख्य मंदिर तक सीमित नहीं है। यहां से करीब तीन किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर है, जिसे भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा यहीं आकर सात दिन तक विश्राम करते हैं। रथ यात्रा के दौरान निभाई जाने वाली यह परंपरा भक्ति की गहराई और प्रेम को दर्शाती है।

गुंडिचा मंदिर का धार्मिक महत्व

गुंडिचा मंदिर पुरी के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मान्यता है कि यहां भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर आते हैं। इस मंदिर की स्थापना बहुत प्राचीन है और यह रथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान गुंडिचा मंदिर में दर्शन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यहां का वातावरण शांत और दिव्य है, जो भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है।

मौसी के घर की परंपरा क्यों शुरू हुई?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुंडिचा के यहां नियमित रूप से आते थे। रथ यात्रा के समय वे भव्य रथों पर सवार होकर मौसी के घर पहुंचते हैं। यह परंपरा भगवान के स्नेही स्वभाव को दिखाती है। सात दिन तक वे यहां रहकर भक्तों के बीच आशीर्वाद बांटते हैं। यह यात्रा भगवान और भक्त के बीच के गहरे रिश्ते का सुंदर प्रतीक है।

रथ यात्रा में गुंडिचा मंदिर की भूमिका

इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को शुरू होगी। रथ यात्रा के दौरान गुंडिचा मंदिर सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। भगवान सात दिन यहां ठहरते हैं। लाखों श्रद्धालु इस दौरान रथ खींचने और दर्शन करने आते हैं। गुंडिचा मंदिर में ठहरने की परंपरा रथ यात्रा को और भी यादगार बनाती है।

ये भी पढ़ें:Quote of the Day: नीम करोली बाबा की मान लें ये 4 बातें, बदल जाएगा जीवन

दर्शन का आध्यात्मिक लाभ

गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलने की मान्यता है। जो भक्त श्रद्धा से रथ खींचते हैं या दर्शन करते हैं, उन्हें मोक्ष का फल प्राप्त होता है। यह मंदिर साधारण मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का केंद्र है। यहां आने वाला हर भक्त आशीर्वाद लेकर लौटता है।

ये भी पढ़ें:22 जून से इन 4 राशियों की रहेगी मौज, ये 3 बड़े ग्रह मिलकर कराएंगे खूब लाभ

भक्तों के बीच आते हैं महाप्रभु जगन्नाथ

रथ यात्रा बताती है कि भगवान मंदिर की चारदीवारी में सीमित नहीं हैं। वे रथ पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। गुंडिचा मंदिर इसी भाव को मजबूत करता है। यह यात्रा समानता, भक्ति और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। लाखों लोग इसमें शामिल होकर पुण्य कमाते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:मंगल गोचर: वृषभ राशि में मंगल के गोचर से कौन सी राशियां होंगी लकी

गुंडिचा मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और सादगी का प्रतीक है। इस बार 16 जुलाई 2026 को शुरू होने वाली रथ यात्रा में लाखों भक्त इस पावन अवसर का लाभ उठाएंगे।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Jagannath Rath Yatra Hindu

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने