सफेद उल्लू का दिखना शुभ या अशुभ? इस त्योहार पर हो जाए दर्शन तो खुल जाए किस्मत

White Owl Spiritual Meaning: हिंदू धर्म में सफेद उल्लू को काफी शुभ माना गया है। सफेद उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है। ऐसे में कहीं पर भी सफेद उल्लू को देखा जाना शुभ माना जाता है। नीचे जानिए आखिर इसे देखने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं। साथ ही जानिए किस त्योहार में इसे देखना शुभ माना जाता है।

हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार कुछ चीजों को देखने से शुभ और अशुभ संकेत पता चल जाते हैं। इन संकेतों के जरिए आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्थिति कैसे रहने वाली है। सपने से लेकर हकीकत में अचानक से देखी गई किसी चीज को देखने के पीछे कोई ना कोई संकेत जरूर बताया जाता है। आज बात करेंगे सफेद उल्लू की। जानेंगे कि अगर कहीं भी अचानक से सफेद उल्लू दिख जाए तो इसके पीछे का संकेत क्या होता है? साथ ही इसके धार्मिक महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे।

सफेद उल्लू को देखने का मतलब कई लोग उल्लू को नेगेटिव सेंस में लेकर चले जाते हैं। कुछ लोगों को उसकी बनावट को देखकर नकारात्मक ऊर्जा फील होती है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन भी कहा जाता है। इस बात से ये चीज क्लियर हो जाती है कि उल्लू का दिखना कभी भी अशुभ नहीं होता है। अगर उल्लू सफेद रंग का है तो फिर समझिए कि सोने पर सुहागा हो गया है। मान्यता के अनुसार उल्लू को देखना समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है कि अगर कहीं भी किसी को सफेद उल्लू दिख जाए तो समझिए कि आने वाले दिनों में पैसों से जुड़ी समस्या खत्म होने वाली है।

काशी विश्वनाथ के शिखर पर दिखा सफेद उल्लू बीते दिनों ही बनारस के सुप्रसिद्ध मंदिर और 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के शिखर पर एक सफेद उल्लू देखा गया। मंदिर के गोल्डन शिखर पर ये सफेद उल्लू काफी देर तक बैठा रहा। देखते ही देखते ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो आग की तरह वायरल होने लगे। ऐसे में कई लोग में इस बात को लेकर जंग छिड़ती दिखी कि आखिर सफेद उल्लू के दिखने के पीछे का क्या संकेत होता है।

सफेद उल्लू से जुड़ी जरूरी बातें बता दें कि सफेद उल्लू को देखने का ये भी मतलब है कि जिंदगी से सारे दुख खत्म होने वाले हैं। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि अगर रात में सफेद उल्लू के दर्शन होते हैं तो समझिए कि देखने वाली की किस्मत कुछ ही दिन में पलटने वाली है। इसी के साथ ये भी माना जाता है कि अगर दीवाली वाले दिन सफेद उल्लू दिख जाए तो समझिए कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया है।