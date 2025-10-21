22 या 23 अक्टूबर कब मनेगा भाई दूज? जानिए पर्व की सही तिथि और शुभ मुहूर्त
दीपावली का पांच दिवसीय महापर्व भाई दूज के साथ समाप्त होता है, जो भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इसे यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भाई की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना से जुड़ा है। इस साल भाई दूज की तारीख को लेकर कुछ असमंजस है। आइए, हिंदू पंचांग के आधार पर सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व को समझें।
भाई दूज 2025: सही तारीख
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 बजे शुरू होगी और 23 अक्टूबर 2025 को रात 10:46 बजे समाप्त होगी। इसलिए, भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन तिलक का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 बजे से 3:28 बजे तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार विशेष फलदायी है।
भाई दूज का महत्व और पौराणिक कथा
पौराणिक कथाओं के अनुसार, यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भेंट की थी। यमुना ने उनका स्वागत स्वादिष्ट भोजन और तिलक से किया। प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और वह लंबी आयु पाएगा। इसलिए इस पर्व को यम द्वितीया कहते हैं। यह पर्व भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करता है। बहनें व्रत रखकर भाई की सुख-शांति की प्रार्थना करती हैं, और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं।
तिलक की सरल विधि
शुभ मुहूर्त में चावल के आटे से चौक बनाएं। भाई को पूर्व या उत्तर दिशा में बिठाएं। उनके माथे पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। भाई के दाहिने हाथ में कलावा बांधें। उन्हें मिठाई खिलाएं और घी का दीपक जलाकर आरती करें। बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करे। अंत में भाई बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उपहार दें।
भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस पर्व के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 बजे तक है।
डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों पर आधारित है। विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
