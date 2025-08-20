मंदिर से मिले फूल और माला का क्या करना चाहिए? जानें रखने का सही तरीका

अगर कभी मंदिर में पुजारी आपको आशीर्वाद के रूप में भगवान पर चढ़ाए हुए फूल या माला दें तो उसे घर ले आएं। ऐसा आप करते भी होंगे लेकिन जब ये फूल सूख जाएं तो मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर अब इनका क्या करें?

हिंदू धर्म में मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करने का अपना एक अलग महत्व है। भागती-दौड़ती लाइफ में पूजा-पाठ कुछ समय के लिए मन को शांति जरूर देती है। कई दफा बिजी शेड्यूल के बीच मंदिर जाने का मन होता है और लोग जाते भी हैं। इस दौरान कई बार ऐसी पॉजिटिव चीजें हो जाती हैं कि लगने लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं आसपास ही है और वो सब देख रहा है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि प्रसाद के रूप में कई बार भगवान के चरणों का फूल या फिर माला हमें मिल जाया करती है। भगवान का आशीर्वाद समझकर हम उसे खुशी-खुशी घर ले आते हैं। काफी पॉजिटिव भी महसूस होता है लेकिन एकाध दिन में ही ये फूल सूख जाते हैं और फिर समझ नहीं आता है कि इनका क्या किया जाए? अगर आपके साथ भी यही होता है तो नीचे विस्तार से इसका सही नियम जान लें।

सूख जाए फूल तो करें ये काम मंदिर में मिले फूल या फिर माला के सूखने पर हमें ये चिंता होने लगती है कि इसका करें तो क्या करें। साथ ही ये चिंता भी होने लगती है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम पाप के भागीदार बन जाए। बता दें कि जैसे ही ये फूल या फिर माला आपको मिले भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे माथे से लगाएं और घर ले आएं। इसे पूजा घर में रख दीजिए। जब ये सूख जाएं तो इसे लपेटकर इसे घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। चाहे तो आप सूखे हुए फूल को अपने पर्स में भी रख सकते हैं।