पूजा-पाठ में हवन करने के बाद बची हुई राख का क्या करें?

हवन के बाद बची हुई राख को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह अग्नि देव और पूजा की शक्ति से अभिमंत्रित होती है। इस राख को फेंकना या अपवित्र करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं हवन की राख के 5 प्रमुख उपयोग।

Dec 19, 2025 02:44 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में हवन एक पवित्र अनुष्ठान है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके मंत्रों के साथ आहुतियां दी जाती हैं। हवन के बाद बची हुई राख को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह अग्नि देव और पूजा की शक्ति से अभिमंत्रित होती है। इस राख को फेंकना या अपवित्र करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार हवन की राख का सही उपयोग करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बुरी नजर दूर होती है और स्वास्थ्य-समृद्धि में लाभ मिलता है। आइए जानते हैं हवन की राख के 5 प्रमुख उपयोग।

माथे पर तिलक लगाएं

हवन की राख को सबसे पहले माथे पर तिलक के रूप में लगाना चाहिए। इसका तिलक लगाने से मन शांत रहता है, बुरी नजर दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पुरुष तीन आड़ी रेखाएं और महिलाएं बिंदी के रूप में लगा सकती हैं। रोजाना हवन राख का तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती हैं।

घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें

हवन की राख को घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा-सा छिड़कें या लाल कपड़े में बांधकर द्वार पर लटकाएं। यह बुरी नजर, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत शुभ माना जाता है। अगर घर में कलह या आर्थिक समस्या है, तो राख को पानी में घोलकर द्वार पर छिड़कें। इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है।

तुलसी या पीपल के पेड़ में डालें

हवन की राख को तुलसी के पौधे या पीपल के पेड़ की जड़ में डालना बहुत पुण्यदायी है। तुलसी माता विष्णु प्रिया हैं और पीपल में सभी देवताओं का वास माना जाता है। राख डालने से पौधा स्वस्थ रहता है और घर में ऑक्सीजन बढ़ती है। यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। अगर घर में तुलसी नहीं है, तो किसी मंदिर की तुलसी में डालें। इससे हवन का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और परिवार को स्वास्थ्य व समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

नहाने के पानी में मिलाएं

हवन की थोड़ी राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। यह शरीर और मन की शुद्धि करता है। त्वचा रोग, एलर्जी या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। महिलाएं मासिक धर्म के बाद या पुरुष किसी अशुभ कार्य के बाद यह स्नान कर सकते हैं। राख मिला पानी सिर पर डालने से मानसिक तनाव दूर होता है और सकारात्मक सोच आती है। यह उपाय विशेष रूप से बीमारी या मानसिक अशांति में लाभदायक है।

बगीचे या खेत में डालें

अगर घर में बगीचा या गमले हैं, तो हवन राख को मिट्टी में मिलाएं। यह प्राकृतिक खाद का काम करती है और पौधे अच्छे बढ़ते हैं। खेत में डालने से फसल अच्छी होती है और समृद्धि बढ़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हवन राख मिट्टी को पवित्र करती है और कीड़े-मकोड़े दूर रहते हैं।

इन उपायों से हवन का पूरा फल मिलता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। हवन की राख कभी बहते पानी में ना बहाएं या कचरे में ना फेंकें। यह अपवित्र माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

