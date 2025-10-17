धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदना शुभ या अशुभ? जानें खरीददारी के लिए शुभ मुहूर्त

संक्षेप: Dhanteras Shopping: धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन लोग स्टील के बर्तन भी खूब खरीदते हैं लेकिन क्या धार्मिक मान्यता के हिसाब से ऐसा करना सही है? नीचे इस बारे में जानें विस्तार से…साथ ही जानिए इस साल का शुभ मुहूर्त।

Dhanteras 2025 Shopping Details: दीवाली की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। धार्मिक मान्यता के हिसाब से समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि सोने का कलश लेकर अवतरित हुए थे। उनके हाथ में जो कलश था वो कई रत्नों समेत अमृत और औषोधियों से भरा था। इस दिन की खुशी में ही धनतेरस मनाया जाता है। इस त्योहार को सीधे तौर पर सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन सोने-चांदी के आभूषण या सिक्के के अलावा बर्तन खरीदने को शुभ माना जाता है। हालांकि इस दौरान स्टील के बर्तन भी खूब खरीदे जाते हैं लेकिन धार्मिक मान्यता के हिसाब से ऐसा करना सही है या नहीं? नीचे जानें विस्तार से...

धनतेरस का शुभ मुहूर्त सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर साल 2025 में धनतेरस की खरीददारी के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? माना जाता है कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त पर ही खरीददारी की जाए तो इससे कई लाभ मिलते हैं। इस दौरान की गई खरीददारी से घर में सुख-समृद्धि आती है। इस साल का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से शुरु होकर 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 बजे तक रहने वाला है। इसके लिए दो मुहूर्त होंगे जोकि नीचे दिए गए हैं।

पहला मुहूर्त: सुबह 8:50 सुबह 10:33 बजे तक

दूसरा मुहूर्त: सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक

स्टील के बर्तन खरीदना शुभ या अशुभ? ज्योतिषीय मान्यता के हिसाब से धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदना सही नहीं माना जाता है। धनतेरस पर मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। इस खास दिन को शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस दिन अच्छे धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल और तांबे से बने बर्तन या पूजा सामान खरीदने चाहिए। बात की जाए स्टील की तो ये लोहे और कार्बन से मिलकर बनता है। धनतेरस पर लोहा खरीदना शुभ नहीं होता है क्योंकि सीधा संबंध शनि ग्रह के साथ होते है। ऐसे में धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए।

धनतेरस पर खरीदें ये सामान धनतेरस के दिन शुभ धातुओं से बने बर्तन या मूर्ति खरीदना अच्छा माना जाता है। वहीं धार्मिक मान्यता के हिसाब से धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में सही चीजों की खरीददारी से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती हैं। इस दिन पीतल और तांबे के बर्तन जरूरत खरीदना चाहिए। इन धातुओं में शुद्धीकरण के गुण मौजूद होते हैं, जोकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार आसानी से करते हैं। इस खास दिन पर रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी खरीद सकते हैं।