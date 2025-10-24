भीष्म पंचक कब शुरू हो रहा है? जानिए इसका महत्व, सही तिथि और पूजा विधि

संक्षेप: सनातन धर्म में पंचक के पांच दिन सामान्यतः अशुभ माने जाते हैं, लेकिन कार्तिक माह का भीष्म पंचक शुभ और मोक्षदायी होती है। आइए, भीष्म पंचक की सही तिथि, महत्व और पूजा विधि जानें।

सनातन धर्म में पंचक के पांच दिन सामान्यतः अशुभ माने जाते हैं, लेकिन कार्तिक माह का भीष्म पंचक शुभ और मोक्षदायी होती है। इसे विष्णु पंचक भी कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार, इन पांच दिनों में उपवास, पूजा और जल अर्पण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभारत काल में पितामह भीष्म ने बाणों की शय्या पर लेटे हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा की थी। उन्होंने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान दिया। भगवान श्रीकृष्ण ने इन दिनों को भीष्म पंचक नाम देकर मंगलकारी घोषित किया। आइए, भीष्म पंचक की सही तिथि, महत्व और पूजा विधि जानें।

भीष्म पंचक 2025 सही तिथि दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 बजे शुरू होगी और 2 नवंबर को सुबह 7:31 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार, एकादशी और द्वादशी 2 नवंबर को, 3 नवंबर को त्रयोदशी, 4 नवंबर को चतुर्दशी और 5 नवंबर को पूर्णिमा।

भीष्म पंचक का महत्व और कथा महाभारत युद्ध के बाद श्रीकृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म ने पांच दिनों तक वर्ण धर्म, राज धर्म और मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। श्रीकृष्ण ने कहा, 'हे पितामह! जो व्यक्ति इन पांच दिनों में आपके नाम से जल अर्पित और पूजन करेगा, उसके सभी कष्ट मैं दूर करूंगा।' सतयुग में ऋषि वसिष्ठ, भृगु और गर्ग ने इस व्रत का पाठ किया था। त्रेता में महाराजा अंबरीश ने इसे अपनाया। गरुड़ पुराण कहता है कि भीष्म पंचक से चातुर्मास का पूरा पुण्य मिलता है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है।

पूजा विधि एकादशी के दिन भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में कमल पुष्प अर्पित करें और द्वादशी तिथि पर जांघ पर बिल्व पत्र चढ़ाएं। त्रयोदशी के दिन नाभि पर सुगंध (इत्र) अर्पित करें और चतुर्दशी को कंधों पर जावा का फूल चढ़ाएं। पुर्णिमा के दिन सिर पर मालती पुष्प अर्पित करें।

हर दिन स्नान के बाद श्रीकृष्ण या विष्णु की मूर्ति के सामने जल, फल और तुलसी अर्पित करें। व्रत कथा पढ़ें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र जपें। दिन में एक समय शुद्ध सात्विक भोजन लें।

भीष्म पंचक में क्या नहीं करें? मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहें।

क्रोध, झूठ, अपशब्द और छल ना करें।

दिन में भोजन करें, रात्रि भोजन वर्जित है।

तुलसी को अपवित्र ना करें और स्नान के बाद ही जल चढ़ाएं।

1 नवंबर से 5 नवंबर 2025 तक भीष्म पंचक रहेगा। यह व्रत पाप नाशक और मोक्षदायी है। इन दिनों में पूजा और संयम से श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त करें।