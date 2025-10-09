Karva Chauth 2025: करवा चौथ पर शादी का लहंगा पहनना सही है या गलत? जरूर चेक करें ये चीज

Karva Chauth Outfit: करवा चौथ पर कई महिलाएं अपनी शादी वाला जोड़ा पहनती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा करना सही भी है या नहीं? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। साथ ही जानेंगे कि अगर इसे पहनना सही है तो कौन-कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए।

Karva Chauth 2025 Outfil: कल यानी 10 अक्टूबर को करवा चौथ है। हर साल इस व्रत को कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। इस खास व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पतियों के लिए रखती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत के साथ ही पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत से जुड़ी पूजा के लिए महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और नई साड़ियां पहनती हैं। वहीं कुछ न्यूली मैरिड महिलाएं इस दौरान अपनी शादी वाला जोड़ा पहनना चाहती हैं। पहली करवाचौथ पर ज्यादातर महिलाएं अपनी शादी के जोड़े को पहनती भी हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ऐसा करना सही है या गलत?

करवा चौथ पर शादी वाला लहंगा? करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला अगर अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती हैं। दरअसल इसे पहनना गलत नहीं है। मान्यता है ये है कि शादी के वक्त ये जोड़ा फेरों की अग्नि से पवित्र हो जाता है। ऐसे में पहली करवा चौथ पर इसे पहनना अच्छा ही होता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि अगर पहली करवा चौथ पर शादी वाला जोड़ा पहना जाए तो इससे व्रत का फल दोगुना हो जाता है और रिश्तों में और भी मिठास घुल जाती है। हालांकि इसे पहनते वक्त कुछ सावधानियां जरूर बरती जानी चाहिए।

चेक करें ये चीजें करवा चौथ पर शादी का जोड़ा पहनने से पहले देख लें कि ये कहीं से कट-फट तो नहीं गया है। साथ ही सुनिश्चित करें कि ये साफ हो। गंदा जोड़ा पहनना व्रत के दौरान शुभ नहीं होगा। ऐसे में कोशिश करें कि जोड़े की स्थिति को पहले से ही चेक करके देख लें।