Vedic Astrology: करियर में रुकावट और आर्थिक तंगी की वजह बन सकते हैं कुंडली के ये 5 दोष, जानें इनसे बचाव के अचूक उपाय
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली के कुछ प्रमुख दोष करियर में रुकावट और आर्थिक तंगी का मुख्य कारण बन सकते हैं। जानिए इन दोषों से बचाव के प्रभावी ज्योतिषीय उपाय और जीवन को सुधारने के आसान टिप्स
वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। कुछ विशेष योग सफलता देते हैं तो कुछ दोष बाधाएं पैदा करते हैं। करियर में रुकावट, आर्थिक तंगी, वैवाहिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अक्सर इन दोषों के कारण होती हैं। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, कालसर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, गुरु चांडाल दोष और विष दोष ऐसे प्रमुख दोष हैं, जिन्हें समझना और समय रहते उपाय करना जरूरी है। आइए जानते हैं इन दोषों के लक्षण और बचाव के उपाय के बारे में विस्तार से।
कालसर्प दोष
जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तो कालसर्प दोष बनता है। यह दोष जीवन में बार-बार बाधाएं, देरी और संघर्ष पैदा करता है। व्यक्ति को करियर में उन्नति नहीं मिल पाती है और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। कई बार छोटे-छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। इस दोष के कई प्रकार होते हैं और इसका प्रभाव कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है।
कालसर्प दोष से मुक्ति के उपाय: कालसर्प दोष के निवारण के लिए नियमित शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सोमवार का व्रत रखें। घर और रसोई की साफ-सफाई बनाए रखें। परिवार और खासकर ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध रखें। जरूरतमंदों की मदद करें और मंदिर की सेवा करें। रोजाना चंदन का तिलक लगाएं और मां सरस्वती की पूजा करें। योग्य ज्योतिषी की सलाह से विशेष अनुष्ठान भी करवाए जा सकते हैं।
मंगल दोष
मंगल ग्रह जब कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, तो मंगल दोष बनता है। यह दोष विवाह, वैवाहिक सुख और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है। करियर में भी अचानक रुकावटें आ सकती हैं।
मंगल दोष शांत करने के उपाय: मंगल दोष से बचाव के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। नीम के पेड़ की पूजा करें और गुड़ का दान करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, मांसाहार और नशे से दूर रहें। भाई-बहनों और जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। कुंभ विवाह जैसे पारंपरिक उपाय भी प्रभावी माने जाते हैं।
पितृ दोष
यह दोष पूर्वजों से जुड़े कर्मों और उनकी असंतुष्टि के कारण होता है। पितृ दोष वाले व्यक्ति को उन्नति में बाधाएं, पारिवारिक कलह और आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पूर्वजों का स्मरण ना करने या उनके प्रति कृतज्ञता ना दिखाने से यह दोष बढ़ जाता है।
उपाय: पितृ दोष के दुष्प्रभाव से राहत पाने के लिए रोजाना प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। पितरों को सम्मान और श्रद्धा देकर इस दोष को शांत किया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो श्राद्ध पक्ष में तर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर धर्म शास्त्रों में वर्णित धार्मिक स्थलों पर पितृ शांति से जुड़े अनुष्ठान करवा सकते हैं।
गुरु चांडाल दोष
जब बृहस्पति और राहु एक साथ किसी भाव में बैठते हैं, तो गुरु चांडाल दोष बनता है। यह दोष ज्ञान, शिक्षा, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा पर बुरा असर डालता है। व्यक्ति को सही फैसले लेने में दिक्कत होती है और करियर में बार-बार अड़चनें आती हैं।
उपाय: गुरु चांडाल दोष के लिए गुरुवार का व्रत रखें। माथे पर रोजाना चंदन, केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
विष दोष
चंद्रमा और शनि की युति से विष दोष बनता है। यह योग मानसिक तनाव, भावनात्मक अस्थिरता और निरंतर संघर्ष पैदा करता है। व्यक्ति को छोटी-छोटी बातों में चिंता होती है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।
उपाय: विष दोष के लिए नाग पंचमी पर व्रत रखें और नाग देवता की पूजा करें। श्रीसर्प सूक्त और धार्मिक ग्रंथों का पाठ विष दोष से राहत दिलाता है।
इन उपायों को नियमित करने से दोषों का प्रभाव कम होता है। करियर में प्रगति होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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