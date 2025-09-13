Vastu Tips: ये है अखंड ज्योत जलाने की सही दिशा, शारदीय नवरात्रि में बरसेगी मां दुर्गा की कृपा

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने की परपंरा होती है। अगर आपने वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे ज्योत को सही दिशा में रख दिया तो आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। साथ ही घर में खूब सकारात्मक ऊर्जा आएगी।

अबसे कुछ ही दिन में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। अमूनन नवरात्रि नौ दिन की होती है लेकिन इस बार इसे 10 दिन के लिए मनाया जा रहा है। बता दें कि हर साल नवरात्रि अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष को पड़ती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरहके उपाय करते हैं। मान्यता भी यही है कि नवरात्रि पर अगर पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा कर ली जाए तो उनकी कृपा बरसती है। इस दौरान लोग घर में अखंड ज्योत भी जलाते हैं। हिंदू धर्म में अखंड ज्योत का खास महत्व है। अगर वास्तु के हिसाब से आप घर में अखंड़ ज्योत रखने के लिए सही दिशा का चुनाव करेंगे तो इससे आपकी हर इच्छा पूरा होगी।

अखंड ज्योत रखने की सही दिशा बता दें कि पूरी नवरात्रि घर में अखंड ज्योत जलाने की परंपरा होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस ज्योत को सही दिशा में रखने से घर में खूब बरकत आती है। शास्त्र के हिसाब से अखंड ज्योत की दिशा हमेशा दक्षिण-पूर्व की ओर ही होनी चाहिए। दिया या फिर अखंड ज्योत के लिए ये दिशा सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर बिना किसी बाधा के इस दिशा में पूरी नवरात्रि अखंड ज्योत जलती रहे तो घर के सदस्यों के जीवन में पैसों का फ्लो अच्छा होगा। वहीं लोगों की हेल्थ भी अच्छी होगी। अच्छा माहौल होगा तो घर का हर एक कोना पॉजिटिविटी से भर जाएगी।

नवरात्रि से पहले खरीद लें ये चीजें अगर नवरात्रि से पहले कुछ चीजों को खरीदकर घर में रख दिया तो इससे देवी मां प्रसन्न होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नवरात्रि से पहले महालक्ष्मी यंत्र, नवग्रह यंत्र, मां दुर्गा के श्रृंगार का सामान और शंख इत्यादि को खरीद लेना चाहिए। इस चीजों को पूजा में शामिल करना काफी शुभ होता है।