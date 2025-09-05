भगवान के नाम लिखते हैं लेटर, नैनीताल से कुछ किमी दूर इस मंदिर में क्यों बंधी हैं हजारों घंटियां?

Golu Devta Mandir: उत्तराखंड के नैनीताल से कुछ ही दूर स्थित गोलू देवता के मंदिर को लेकर लोगों में खूब आस्था देखी जाती है। इस आस्था का प्रतीक है यहां पर बंधी घंटियां। जानते हैं आखिर इस मंदिर की क्या मान्यता है?

हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिन्हें देखकर समझ आ जाएगा कि भगवान में लोगों का भरोसा कितना अटूट है। कभी भगवान के नाम आपने कोई लेटर लिखा है? कभी सोचा है कि भगवान लेटर को पढ़कर जवाब भी देते हैं? आप सोचेंगे कि ऐसा कहां ही होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको नैनीताल से लगभग 18 किमी दूर बने गोलू भगवान के मंदिर में आना चाहिए। कुमाऊं के कुल देवता कहे जाने वाले गोल भगवान का मंदिर घोड़ाखाल में है। माना जाता है कि इस मंदिर में अगर भगवान के नाम से लेटर लिखकर कोई मन्नत मांगी जाए तो वो जरूर पूरी होती है।