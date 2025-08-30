रविवार को भूलकर भी ना पहनें इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं सूर्य भगवान

हफ्ते के सारे दिन किसी ना किसी ग्रह से रिलेटेड होते हैं। रविवार का संबंध सूर्यदेव से है। कुछ रंग ऐसे हैं जो सूर्यदेव के विपरीत हैं, इन्हें पहनने से बचना चाहिए। नीचे विस्तार से जानें कि आखिर रविवार के लिए किस रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।

सनातन धर्म में हर एक दिन का विशेष महत्व होता है। एक-एक दिन अलग-अलग देवी-देवताओं को समर्पित हैं। साथ ही सोमवार से लेकर रविवार तक हर एक दिन को ग्रहों से भी जोड़कर देखा जाता है। बात की जाए रविवार की तो इसे सूर्यदेव के लिए माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा-अर्चना करते हैं, उन्हें कई लाभ मिलते हैं। जिसकी भी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही सारे काम आसानी से बन जाते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को धन-धान्य की कोई कमी नहीं होती है। दिनों को रंगों से भी जोड़कर देखा जाता है। मानते हैं कि दिन के हिसाब से अगर कपड़े पहने जाए तो इसका खूब फल मिलता है और मन भी शांत रहता है। जानते हैं कि आखिर रविवार को किस रंग के कपड़े पहनने से दिन अच्छे से बीत जाता है।

रविवार को पहने इस रंग के कपड़े रविवार के दिन अगर सूर्य के कलर के शेड्स पहने जाए तो इसे काफी शुभ मानते हैं। नारंगी, पीले और लाल रंग के शेड वाले कपड़ों को रविवार के दिन पहन सकते हैं। ये तीनों रंग इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनका असर जिंदगी में भी पड़ता नजर आता है। इन रंगों में उम्मीद की किरण के साथ-साथ ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। साथ ही ये रंग एक अलग तरह की एनर्जी का संचार करते हैं, जिससे दिन भर एनर्जेटिक महसूस हो किया जा सकता है।

इन रंगों से बचना चाहिए रविवार के दिन कुछ रंगों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काले और नीले रंग के कपड़े इस दिन बिल्कुल भी ना पहनें। अगर आप ग्रे रंग को भी अवॉइड कर सकते हैं तो ये भी अच्छा ही होगा। मान्यता है कि काले और नीले रंग के कपड़ों को पहनने से सूर्य और शनि के बीच कड़वाहट पैदा होती है। ऐसे में कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसी के साथ जिंदगी में तनाव बढ़ने लगता है और धीरे-धीरे सारे काम रूकने लगते हैं।