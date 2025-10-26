Hindustan Hindi News
Tulsi Vivah 2025: पूजा में जरूर शामिल करें ये चीज, खुल जाएगा किस्मत का ताला

संक्षेप: जल्द ही तुलसी विवाह की पूजा होगी। अगले महीने की शुरुआत में ही तुलसी विवाह है। इस दौरान पूजा में एक चीज जरूर शामिल करना चाहिए। नीचे जानिए कि आखिर ये चीज कौन सी है? साथ ही जानिए इस पूजन के लिए सबसे आसान और लाभकारी मंत्र…

Sun, 26 Oct 2025 05:13 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Tulsi Vivah Puja: हिंदू धर्म में कई ऐसे तीज-त्योहार हैं, जिनका अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है तुलसी विवाह। इसे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में मनाते हैं। इस दिन विधि-विधान के साथ मां तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की रस्में अदा की जाती हैं। कुछ लोग इस खास मौके पर व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इस खास पूजा को करने से जिंदगी में आने वाली सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। वहीं तुलसी विवाह के दौरान अविवाहित लोग कुछ उपायों के जरिए शादी के योग को पक्का करने का वरदान मांग सकते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से इस दिन मांगी जाने वाली कामना पूरी होती है। तुलसी विवाह पूजा के दौरान एक चीज जरूर शामिल करनी चाहिए। कहते हैं कि पूजा में इसे शामिल करने से सोया हुआ भाग्य तक जाग जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो चीज क्या है?

पूजा में लगता है ये भोग

तुलसी विवाह की पूजा में भोग लगाने के लिए खूब तैयारी की जाती है। इस पूजा में आटे के हलवे का भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं पंचामृत के साथ-साथ फल और पंजीरी भी बनती है। इस पूजा में घर की बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तुलसी विवाह की पूजा के दौरान गन्ने को भी रखना चाहिए। कई लोग इस पूजा में मंडप बनाने के लिए भी गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। पूजा में गन्ने को चढ़ाने से मां की कृपा हमेशा बनी रहती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है।

तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त

हिंदू कैलेंडर के हिसाब से द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नंबवर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट से हो जाएगी। इसका समापन अगले दिन यानी 3 नंबवर सुबह 5 बजकर 7 मिनट तक होगा। ऐसे में 2 नंबवर के दिन ही तुलसी विवाह की पूजा की जाएगी। इस दौरान तुलसी पूजन से जुड़े मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इस मंत्र को आप एक बार नीचे पढ़ सकते हैं...

तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।

धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।।

लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।

