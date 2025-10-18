दांपत्य जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए तुलसी विवाह पर करें ये काम

Hindustan Hindi News
Sat, 18 Oct 2025 PM
तुलसी विवाह, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाए जाने वाला पवित्र पर्व, माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का प्रतीक है। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन पति-पत्नी द्वारा तुलसी-शालिग्राम विवाह कराने से दांपत्य जीवन में सुख, समृद्धि और अटूट प्रेम का वास होता है। विष्णु पुराण के अनुसार, तुलसी माता विष्णु की प्रिय हैं, जो वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाती हैं। तुलसी विवाह 2025 में 2 नवंबर को है। इस शुभ दिन 5 सरल उपाय अपनाकर आपसी तालमेल बढ़ाएं, क्लेश दूर करें और जीवनभर का प्यार पाएं। आइए जानें ये अचूक उपाय।

सिंदूर डिब्बी अर्पण करें

तुलसी विवाह की पूजा के दौरान एक लाल कपड़े में सिंदूर की डिब्बी रखकर माता तुलसी को अर्पित करें। पूजा समाप्ति के बाद इस डिब्बी को तुलसी जी के पास सुरक्षित रखें। अगले दिन से प्रतिदिन पत्नी इस सिंदूर से मांग भरें। पद्म पुराण में कहा गया है कि तुलसी को अर्पित सिंदूर पति की आयु बढ़ाता है और दांपत्य क्लेश नष्ट करता है। इससे पति का प्रेम बढ़ेगा, घर में सुख-शांति बनी रहेगी। यह उपाय वैवाहिक बंधन को अटूट बनाता है।

मंगलाष्टक पाठ

तुलसी विवाह के दिन मंगलाष्टक स्तोत्र का 21 बार पाठ करें। यह स्तोत्र मंगल ग्रह को प्रसन्न करता है, जो वैवाहिक सुख का कारक है। गरुड़ पुराण के अनुसार, संयुक्त पाठ से दांपत्य में मधुरता आती है, आपसी तालमेल बढ़ता है और विश्वास की नींव मजबूत होती है। पाठ के अंत में 'ॐ मंगलाय नमः' का जाप करें। इससे कलह दूर होकर प्रेमपूर्ण संवाद बढ़ेगा।

तुलसी माला से बुरी नजर का नाश

तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाकर 108 तुलसी पत्ते तोड़ें। इनसे माला बनाकर पति-पत्नी मिलकर शालिग्राम भगवान को पहनाएं। श्रीमद्भागवत पुराण में उल्लेख है कि तुलसी माला वैवाहिक जीवन पर लगी बुरी नजर को दूर करती है। यह उपाय दांपत्य को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और प्रेम को गहरा करता है। माला पहनाने के बाद 'ॐ विष्णवे नमः' बोलें। इससे जीवनसाथी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और सुखमय दांपत्य बनेगा।

तुलसी मंत्र जाप से अटूट बंधन

पूजा स्थल पर बैठकर 'ॐ तुलसीदेव्यै च विद्महे, विष्णुप्रियायै च धीमहि, तन्नो वृन्दा प्रचोदयात्।' मंत्र का 51 बार जाप करें। प्रत्येक जाप के बाद कलावे में एक गांठ बांधें। फिर इस 51 गांठों वाले कलावे को पति-पत्नी दोनों गले या कलाई पर धारण करें। विष्णु सहस्रनाम के अनुसार, यह गायत्री मंत्र रूपी जाप दांपत्य बंधन को अटूट बनाता है। इससे प्रेम, सम्मान और एकजुटता बढ़ती है, वैवाहिक जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है।

संयुक्त होकर करें तुलसी विवाह

तुलसी विवाह का मुख्य उपाय है माता तुलसी और शालिग्राम का संयुक्त विवाह कराना। पंडित जी की देखरेख में मंगल सूत्र, सिंदूर और फेरे कराएं। स्कंद पुराण कहता है कि पति-पत्नी द्वारा यह विवाह कराने से उनके दांपत्य में तुलसी-विष्णु जैसा शाश्वत प्रेम बसता है। विवाह के बाद तुलसी पत्र अर्पित कर प्रार्थना करें। इससे पारिवारिक सुख, संतान प्राप्ति और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है।

तुलसी विवाह के ये उपाय दांपत्य जीवन को प्रेममय बनाते हैं। कहा जाता है कि तुवसी विहाह में पति-पत्नी का संयुक्त प्रयास वैवाहिक जीवन को सुख-समृद्धि से भर देता है।

