मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? जानिए सही समय, नियम और विधि
मंगलवार हनुमान जी का प्रिय दिन माना जाता है क्योंकि यह मंगल ग्रह से जुड़ा है और हनुमान जी मंगल के अधिदेवता हैं। इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने से हर प्रकार के संकट दूर होते हैं।
हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार हनुमान जी का प्रिय दिन माना जाता है क्योंकि यह मंगल ग्रह से जुड़ा है और हनुमान जी मंगल के अधिदेवता हैं। इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने से हर प्रकार के संकट दूर होते हैं, शत्रु बाधा नष्ट होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में साहस, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं सही समय, नियम और सरल पूजा विधि।
मंगलवार को हनुमान पूजा का महत्व और लाभ
मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं। अगर कुंडली में मंगल कमजोर है, तो मुकदमा, दुर्घटना या क्रोध की समस्या आती है, तो हनुमान पूजा इन सबको शांत करती है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसलिए इनकी पूजा से राम कृपा भी मिलती है। इस दिन पूजा करने से शारीरिक बल बढ़ता है, भय दूर होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। विशेष रूप से अविवाहितों को अच्छा जीवनसाथी, नौकरीपेशा को तरक्की और व्यापारियों को लाभ मिलता है।
हनुमान पूजा का सही समय और मुहूर्त
मंगलवार को हनुमान जी की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से 6 बजे या सूर्योदय के बाद करना सबसे उत्तम है। अगर सुबह संभव ना हो, तो दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक या शाम प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास पूजा करें। मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त भी शुभ होता है। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करें। सुबह की पूजा से शक्ति और शाम की पूजा से संकट निवारण होता है। अगर व्रत रख रहे हैं, तो पूजा के बाद ही फलाहार लें।
मंगलवार हनुमान पूजा की सरल विधि
मंगलवार को हनुमान जी की पूजा बहुत आसान है।
- सुबह स्नान करके लाल या नारंगी कपड़े पहनें। हनुमान जी को लाल रंग प्रिय है।
- घर या मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो के सामने घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
- सिंदूर, लाल फूल, लाल चंदन और चोला चढ़ाएं।
- लड्डू, बेसन के लड्डू, गुड़-चने या केले का भोग लगाएं।
- हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान अष्टक का पाठ करें।
- रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से ॐ हं हनुमते नमः या जय हनुमान ज्ञान गुन सागर मंत्र का 108 बार जाप करें।
- अंत में हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद बांटें।
पूजा के नियम और क्या नहीं करें
मंगलवार हनुमान जी की पूजा में कुछ नियमों का पालन जरूरी है:
- लाल या नारंगी कपड़े पहनें, काले कपड़े ना पहनें।
- सात्विक भोजन लें – नॉन-वेज, शराब, प्याज-लहसुन बिल्कुल ना लें।
- ब्रह्मचर्य का पालन करें।
- क्रोध, झूठ या निंदा ना करें।
- पूजा में नमक रहित भोजन या फलाहार करें।
- महिलाएं मासिक धर्म में पूजा ना करें।
- पूजा के बाद प्रसाद जरूरतमंदों को बांटें।
इन नियमों से पूजा का फल कई गुना बढ़ता है।
मंगलवार को इस विधि से हनुमान जी की पूजा करने से बजरंगबली शीघ्र प्रसन्न होते हैं। नियमित पूजा से जीवन के हर संकट से रक्षा मिलती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
Navaneet Rathaur
