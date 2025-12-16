Hindustan Hindi News
मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

संक्षेप:

हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और इसमें हनुमान जी के गुणों, शक्ति और भक्ति का अद्भुत वर्णन है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होता है।

Dec 16, 2025 09:47 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और इसमें हनुमान जी के गुणों, शक्ति और भक्ति का अद्भुत वर्णन है। मंगलवार को श्रद्धा से चालीसा पढ़ने से संकट दूर होते हैं, शत्रु पर विजय मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हर मनोकामना पूरी होती है।

धर्म शास्त्रों के मुताबिक, पाठ करते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि पूर्ण फल मिले। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम और फायदे।

पाठ का सही समय और दिशा

मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे उत्तम समय सुबह सूर्योदय के बाद या शाम प्रदोष काल (सूर्यास्त के आसपास) है। सुबह का पाठ शक्ति और साहस देता है, जबकि शाम का पाठ संकट निवारण करता है। पाठ हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करें। हनुमान जी को लाल रंग प्रिय है, इसलिए लाल या नारंगी कपड़े पहनें। पाठ से पहले स्नान करके स्वच्छ हो जाएं और हनुमान जी की मूर्ति या फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं। सही समय और दिशा में पाठ करने से चालीसा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं।

मन की शुद्धता और एकाग्रता जरूरी

हनुमान चालीसा पढ़ते समय मन पूरी तरह शुद्ध और एकाग्र होना चाहिए। पाठ के दौरान कोई नकारात्मक विचार, क्रोध या जल्दबाजी ना करें। हनुमान जी भक्ति के भूखे हैं, इसलिए सच्चे मन से पढ़ें। कम से कम एक, तीन या 11 बार चालीसा पढ़ें। एकाग्रता से पढ़ने पर हनुमान जी की कृपा से आत्मिक शांति और अद्भुत शक्ति मिलती है।

हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे

हनुमान चालीसा का नियमित पाठ जीवन में अद्भुत बदलाव लाता है। आइए जानते हैं इसके लाभ:

  • सभी संकटों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हनुमान जी संकटमोचन हैं।
  • मन में अपार आत्मविश्वास और साहस जागृत होता है।
  • भय, डर और बुरी शक्तियों से हनुमान जी रक्षा करते हैं।
  • हनुमान चालीसा पढ़ने से रोग-दुख दूर होते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
  • धन-समृद्धि और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।
  • मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है।
  • भगवान राम की कृपा सहित हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन सुखमय बन जाता है।

क्या चढ़ाएं और क्या भोग लगाएं

मंगलवार को चालीसा पढ़ते समय हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल, लाल चंदन और चोला चढ़ाएं। भोग में बेसन के लड्डू, गुड़-चने, केले या पान लगाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पाठ के बाद प्रसाद गरीबों या जरूरतमंदों में भी बांटे।

पाठ के दौरान क्या बिल्कुल नहीं करें

हनुमान चालीसा पढ़ते समय कुछ गलतियां नहीं करें, वरना फल कम हो जाता है:

  • तामसिक भोजन (मांस, मदिरा, प्याज-लहसुन) ना लें।
  • काले कपड़े ना पहनें।
  • क्रोध, झूठ या किसी की निंदा ना करें।
  • पाठ बीच में ना रोकें या जल्दबाजी ना करें।
  • मोबाइल या व्यर्थ बातें ना करें – पूर्ण ध्यान दें।
  • ब्रह्मचर्य का पालन करें।

मंगलवार को हनुमान चालीसा इन बातों का ध्यान रखकर पढ़ें तो जबरदस्त फायदे मिलते हैं। बजरंगबली के आशीर्वाद से भाग्य के द्वार खुलते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
