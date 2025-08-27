top 5 things you need in ganesh chaturthi puja with modak ganesh chaturthi ki puja ka saman Ganesh Chaturthi Puja Samagri: इन 5 चीजों के बिना अधूरी है पूजा, मोदक के साथ करें समर्पित
Ganesh Chaturthi Puja Samagri: भगवान गणेश को कई चीजें प्रिय हैं। मोदक और मोतीचूर लड्डू के अलावा 5 चीजों के बिना गणेश चतुर्थी की पूजा अधूरी मानी जाती है। नीचे विस्तार से जानिए गणेश चतुर्थी में शामिल की जाने वाली पांच सबसे जरूरी चीजों के बारे में… 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 08:51 AM
Ganesh Chaturthi Puja Samagri List: आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज गणेश चतुर्थी है। विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले इस पर्व की गूंज अब देश के हर कोने में देखने को मिलती है। गणेश चतुर्थी के पूजा मुहूर्त से पहले आज तमाम लोग घर में गणपति बप्पा ले आएंगे। वहीं कुछ लोग एक दिन पहले ही बप्पा को घर ले आते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा होती है। पूजा में चढ़ाए जाने वाले सामान को लेकर कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बता दें कि गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री बहुत आसान है। आज बात करेंगे उन 5 चीजों की जो मोदक की तरह ही बप्पा को खूब प्रिय है। ऐसे में गणेश चतुर्थी की पूजा में इन चीजों को होना अनिवार्य है। इनके बारे में नीचे जानते हैं विस्तार से...

भगवान गणेश की प्रिय चीजें

गणपति की पूजा और भोग में मोदक और मोतीचूर लड्डू का सबसे ज्यादा महत्व है। मोदक भगवान गणेश को सबसे प्रिय है। धार्मिक मान्यता के हिसाब से भगवान गणेश के भोग में मोदक रखने उनकी असीम कृपा बरसती है। वहीं पांच चीजें ऐसी हैं जिसके बिना गणेश चतुर्थी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इन पांच चीजों का गणपति की पूजा में होना जरूरी है। दुर्वा भगवान गणेश की प्रिय चीजों में से एक है। ऐसे में आज गणेश चतुर्थी की पूजा में इसे जरूर शामिल करें। वहीं गुड़हल का फूल, नारियल, चावल और गुड़ को भी पूजा में शामिल करें।

गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त

भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आज यानी 27 अगस्त को 11 बजकर 5 मिनट से 1 बजकर 40 मिनट तक गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस बीच गणपति की पूजा विधि विधान से करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से डेढ़, तीन, पांच, सात और दस दिन तक भगवान गणेश की मूर्ति की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद 6 सितंबर के विधि के साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति का विर्सजन कर दें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)