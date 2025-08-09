top 10 raksha bandhan funny and cute wishes messages quotes in hindi one liner for brother instagram whatsapp status Raksha Bandhan Caption: राखी की फोटोज शेयर करते वक्त लिखें ये क्यूट और फनी वन लाइनर
Raksha Bandhan Caption: राखी की फोटोज शेयर करते वक्त लिखें ये क्यूट और फनी वन लाइनर

Raksha Bandhan Cute and Funny One Liners for Brother: आज राखी का त्योहार है। इस दौरान आप कई सारी तस्वीरें क्लिक करेंगे। ऐसे में कुछ फनी और क्यूट से वन लाइनर्स आपकी इन तस्वीरों को और भी खास बना देंगे। वहीं अगर आपका भाई आज आपसे दूर हैं तो आप उन्हें इन खास मैसेजेस को भेज सकती हैं।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 06:15 AM
Raksha Bandhan 2025 Funny One Liners for Whatsapp and Instagram: आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार हर भाई और बहन को होता है। आज सावन पूर्णिमा है यानी कि सावन का आखिरी दिन है। हर साल इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। भाई-बहन की खट्टी-मीठी नोकझोंक तो हमेशा चलती रहती है और इसी से ये रिश्ता और भी प्यारा हो जाता है। ऐसे में अगर आप आज वाट्सऐप से लेकर इंस्टाग्राम पर अपने इस रिश्ते की क्यूट वाइब को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए कुछ फनी और क्यूट लाइन कैप्शन में डाल सकते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही फनी और क्यूट मैसेज और वन लाइनर्स हैं जिसे पढ़ते ही आपके भाई के चेहरे पर स्माइल तो आ ही जाएगी।

1. प्यारे और दुनिया के बेस्ट भाई वादा है मेरा कि आज के बाद ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। Happy Raksha Bandhan 2025!

2. मेरे प्यारे भैया मेरा एटीएम बनने के लिए शुक्रिया। Happy Raksha Bandhan 2025!

3. हैप्पी राखी, मेरे प्यारे भाई! उम्मीद है मेरा गिफ्ट तैयार है। Happy Raksha Bandhan 2025!

4. राखी की शुभकामनाएं उस इंसान को जो मेरी ही तरह पागल है। Happy Raksha Bandhan 2025!

5. भाई, वादा है कि मैं तुम्हारे स्नैक्स नहीं खाऊंगी… जब तक कि वो बहुत अच्छे न हों। Happy Raksha Bandhan 2025!

6. राखी की शुभकामनाएं उस भाई को जो मेरे सारे राज जानता है… पर किसी को बताता नहीं। Happy Raksha Bandhan 2025!

7. हैप्पी राखी! चलो जश्न मनाते हैं और रिमोट पर झगड़ते हैं। Happy Raksha Bandhan 2025!

8. 'मम्मी इसको समझा लो...' कहते-कहते ना जाने कब इतने बड़े हो गए हम दोनों। Happy Raksha Bandhan 2025!

9. मुझे बात-बात पर 'मम्मी को कह दूंगा' वाले भाई को दिल से प्यार। Happy Raksha Bandhan 2025!

10. तू है नटखट, तू है बदमाश, भले हो कितनी भी खटपट, हमेशा रहना तू पास। Happy Raksha Bandhan 2025!