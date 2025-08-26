Happy Ganesh Chaturthi: अपनों को भेजें बप्पा का आशीर्वाद, पढ़ें गणेश चतुर्थी के लेटेस्ट मैसेज

Happy Ganesh Chaturthi 2025: कल गणेश चतुर्थी है। हर साल भाद्रपद के महीने में इस पावन पर्व का आगमन होता है। इस खास मौके को अपनों के लिए और भी खास बनाइए उन्हें ढेरा सारी बधाइयां देकर। गणेश चतुर्थी के लिए नीचे कुछ संदेश हैं जो आप अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों को भेज सकते हैं।

हिंदू धर्म के परम पूज्य भगवान गणेश होते हैं। ऐसे में गणेश चतुर्थी का पर्व खास हो ही जाता है। कल यानी 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। हर साल भाद्रपद की चौथी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। कल लोग गणपति बप्पा की मूर्ति को घर पर स्थापित करेंगे। लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से डेढ़ दिन, तीन दिन, पांच और सात दिन और दस दिन के लिए गणपति की मूर्ति को घर में रखते हैं। इसके बाद गाजे-बाजे के साथ उनका विसर्जन करते हैं। बात करें कल कि तो भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना के बाद लोग विधि-विधान से उनकी पूजा करते है। इसके बाद बप्पा को उनकी मनपंसदीदा चीजों का भोग लगाया जाता है। इसी के साथ लोग अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी देते हैं। कुछ ऐसी ही बधाइयों की झलक आप नीचे देख सकते हैं।

1. विघ्न हरें और सुख लाएं गणेशा,

हर पल बने जीवन मधुर संदेशा।

संकट सारे आपको पल भर में दूर हो जाए,

घर-आँगन और जिंदगी में बस खुशियां छा जाए।।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 2. मोदक की मिठास और खुशियों की बरसात,

गणपति बाप्पा इस बार सुन लें सबकी बात।।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 3. बप्पा आएं संग खुशियां लाएं,

मन की हर इच्छा पूरी कर जाएं।।

सारे विघ्न हरके आपके,

सुख-संपदा से झोली भर जाएं।।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 4. जपते रहो बप्पा का नाम,

धीरे-धीरे बन जाएंगे सारे काम।

जिंदगी में हो सुख-शांति की बरसात,

सारी मुश्किलों को आप दे दें मात।।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 5. जीवन में कोई भी विघ्न आए,

बप्पा उसको आपसे दूर भगाएं।

खुशियों को दिया एड्रेस आपके नाम का,

बप्पा का आशीर्वाद और डंका बजे आपके काम का।।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 6. गणपति आए संग सौगातें लाएं,

सबके जीवन में नई खुशबू फैलाएं।

हर कामना हो जाए इस बार पूरी,

खुशियों संग मिट जाए हमेशा के लिए दूरी।।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 7. मंगलमूर्ति मोरया,

सबके दिल से निकले एक ही पुकार।

संकट हर लो जीवन से,

भर दो सबकी झोली में खुशियां अपार।।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 8. मोदक-लड्डू भोग लगाएं,

आरती गूंजे सबके द्वार।

गणपति बप्पा मोरया,

मंगलमूर्ति मोरया।।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 9. बप्पा की ज्योति से नूर मिलता है,

हर किसी के दिल को सुरूर मिलता है।

जो भी जाता है गणपति के द्वार,

उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 10. गणपति जी का प्यारा नाम,

सबको देता सुख आराम।

हर दिल में उजियारा भर दो,

कठिन रास्तों को सरल कर दो।।