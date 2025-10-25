Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाtop 10 chhath puja 2025 wishes quotes messages sms facebook whatsapp instagram status
Chhath Puja Wishes: खास अंदाज में भेजें छठ की शुभकामनाएं, पढ़ें 10 यूनीक मैसेज

Chhath Puja Wishes: खास अंदाज में भेजें छठ की शुभकामनाएं, पढ़ें 10 यूनीक मैसेज

संक्षेप: Chhath Puja Top 10 Wishes: आस्था और विश्वास के प्रतीक छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर यानी आज से हो रही है। इस खास पर्व की बधाई भी खास होनी चाहिए। आज छठ के शुरुआत होने पर अलग ही रौनक ही होगी तो ऐसे में अपनों के चेहरे पर मुस्कान भी जरूरी है। अपनों को खास अंदाज में भेजें चुनिंदा मैसेज… 

Sat, 25 Oct 2025 08:15 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Chhath Puja 2025 Wishes: हिंदू धर्म में छठ पर्व का विशेष महत्व है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में इस पर्व की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। हालांकि पिछले कुछ सालों से छठ पूजा कई लोग करने लगे हैं। ऐसे में देशभर में इस पर्व की चमक दमक अलग ही होती है। आराधना और आस्था के इस पर्व की शुरुआत आज यानी 25 अक्टूबर से हो रही है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व को मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। साथ ही संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस पर्व की शुभकामनाएं अपनों को भेजें बिना आज का दिन अधूरा ही है। तो नीचे पढ़ें कई ऐसी शुभकामनाएं जिसे पढ़कर अपनों के चेहरे पर मुस्कान आना तय है।

1. छठ देता है संतान के दीर्घायु का वरदान,

आपके जीवन में भी हो उमंग और प्यार।

रहे खूब उल्लास और मिले खुशियां अपार,

मुबारक हो आपको ये प्यारा सा त्योहार।।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं।

2. घाट किनारे खड़े हो कर करेंगे हम सूर्य देव को नमन

पूरी हो आपकी हर कामना, दुखों का हो शमन।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं।

3. छठ का पर्व लाए खुशियां हजार,

इस साल हर इच्छा हो आपकी साकार।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं।

4. पल-पल दामन में खिले फूल,

कभी ना हो कांटों से सामना।

खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी,

नहाय खाय पर यही है हमारी शुभकामना।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं।

5. छठ मां बहन हैं और सूर्य देव हैं भाई,

आपको हर दिन हो खास और ऐसे ही देंगे हम बधाई।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं।

6. छठ से शक्ति मिले, सूर्यदेव दें तेज,

इस छठ पर जीवन में, नए उजाले का हो प्रवेश।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं।

7. रथ पर होकर सवार सूर्य देव आएं आपके द्वार,

आपको मिले हर खुशी और सुख सम्पत्ति मिले अपार।

छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं।

8. छठ पूजा के महापर्व पर, छठी मैय्या की जय हो,

धन और समृद्धि से भरा रहे घर, हर कार्य में आपकी विजय हो।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं।

9. छठ पूजा के शुभ अवसर पर,

आओ दिल से एक दूसरे को करें याद।

हर कामना हो आपकी पूरी,

मिट जाए अपनों से हर दूरी।।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं।

10. छठी मैय्या आपको दें अपना आशीर्वाद,

मिले ढेर सारी खुशियां और मिले खूब वरदान

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Chhath puja chhath puja wishes happy chhath puja

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने