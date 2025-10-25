Chhath Puja Wishes: खास अंदाज में भेजें छठ की शुभकामनाएं, पढ़ें 10 यूनीक मैसेज

संक्षेप: Chhath Puja Top 10 Wishes: आस्था और विश्वास के प्रतीक छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर यानी आज से हो रही है। इस खास पर्व की बधाई भी खास होनी चाहिए। आज छठ के शुरुआत होने पर अलग ही रौनक ही होगी तो ऐसे में अपनों के चेहरे पर मुस्कान भी जरूरी है। अपनों को खास अंदाज में भेजें चुनिंदा मैसेज…

Sat, 25 Oct 2025 08:15 AM

Chhath Puja 2025 Wishes: हिंदू धर्म में छठ पर्व का विशेष महत्व है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में इस पर्व की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। हालांकि पिछले कुछ सालों से छठ पूजा कई लोग करने लगे हैं। ऐसे में देशभर में इस पर्व की चमक दमक अलग ही होती है। आराधना और आस्था के इस पर्व की शुरुआत आज यानी 25 अक्टूबर से हो रही है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व को मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। साथ ही संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस पर्व की शुभकामनाएं अपनों को भेजें बिना आज का दिन अधूरा ही है। तो नीचे पढ़ें कई ऐसी शुभकामनाएं जिसे पढ़कर अपनों के चेहरे पर मुस्कान आना तय है।

1. छठ देता है संतान के दीर्घायु का वरदान,

आपके जीवन में भी हो उमंग और प्यार।

रहे खूब उल्लास और मिले खुशियां अपार,

मुबारक हो आपको ये प्यारा सा त्योहार।।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं। 2. घाट किनारे खड़े हो कर करेंगे हम सूर्य देव को नमन

पूरी हो आपकी हर कामना, दुखों का हो शमन।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं। 3. छठ का पर्व लाए खुशियां हजार,

इस साल हर इच्छा हो आपकी साकार।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं। 4. पल-पल दामन में खिले फूल,

कभी ना हो कांटों से सामना।

खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी,

नहाय खाय पर यही है हमारी शुभकामना।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं। 5. छठ मां बहन हैं और सूर्य देव हैं भाई,

आपको हर दिन हो खास और ऐसे ही देंगे हम बधाई।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं। 6. छठ से शक्ति मिले, सूर्यदेव दें तेज,

इस छठ पर जीवन में, नए उजाले का हो प्रवेश।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं। 7. रथ पर होकर सवार सूर्य देव आएं आपके द्वार,

आपको मिले हर खुशी और सुख सम्पत्ति मिले अपार।

छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं। 8. छठ पूजा के महापर्व पर, छठी मैय्या की जय हो,

धन और समृद्धि से भरा रहे घर, हर कार्य में आपकी विजय हो।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं। 9. छठ पूजा के शुभ अवसर पर,

आओ दिल से एक दूसरे को करें याद।

हर कामना हो आपकी पूरी,

मिट जाए अपनों से हर दूरी।।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकानाएं। 10. छठी मैय्या आपको दें अपना आशीर्वाद,

मिले ढेर सारी खुशियां और मिले खूब वरदान