22 जून को आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य गोचर, अच्छी बारिश के लिए कैसे करें सूर्य उपासना? जानें किसे और क्या लगाएं भोग

22 जून को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अच्छी बारिश के लिए सूर्य देव के साथ भगवान इंद्र की पूजा कैसे करें और खीर-पूरी का भोग क्यों चढ़ाया जाता है? जानिए आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य गोचर का महत्व, पूजा विधि और शुभ फल।

22 जून 2026 को सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर राहु के स्वामित्व वाले आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह नक्षत्र वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के अनुसार, सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो धरती पर अच्छी बारिश की संभावना बढ़ जाती है। इस दौरान सूर्य देव के साथ इंद्र देव की पूजा की जाती है, जो धान की खेती और समृद्धि के लिए बेहद शुभ मानी जाती है।

आर्द्रा नक्षत्र का महत्व आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है और इसका देवता रुद्र (भगवान शिव का उग्र रूप) माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी रजस्वला होती है, यानी बीज बोने और फसल उगाने का शुभ समय शुरू होता है। पुराणों में इसे मानसून के आगमन का संकेत माना जाता है। इस दौरान अच्छी बारिश की उम्मीद बढ़ जाती है, जिससे खेती-किसानी को लाभ पहुंचता है।

सूर्य देव की पूजा मत्स्य पुराण के अनुसार, आर्द्रा नक्षत्र में पृथ्वी रजस्वला मानी जाती है, यानी बीज बोने और खेती के लिए तैयार होने का समय। इस दौरान सूर्य देव की पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है, फसलें लहलहाती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। इस नक्षत्र में सूर्य की पूजा करने से स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और मान-सम्मान बढ़ता है। यह नक्षत्र परिवर्तन का प्रतीक है, इसलिए सूर्य पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक परिवर्तन आता है।

कैसे करें पूजा? सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हो जाएं। लाल फूल, गुड़ और चावल को जल में मिलाकर अर्घ्य दें और सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। आर्द्रा नक्षत्र में नियमित रूप से सूर्य पूजा करने से शुभ फल मिलते हैं।

इंद्र देव की पूजा क्यों की जाती है? आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य के साथ भगवान इंद्र की पूजा का विशेष महत्व है। इंद्र वर्षा के देवता हैं। इस अवधि में इंद्र देव की पूजा करने से अच्छी बारिश होती है और फसलें लहलहाती हैं। वहीं महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं और पति-पुत्र की सुरक्षा के साथ घर में धन-समृद्धि की कामना करती हैं। पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

खीर-पूरी का भोग क्यों है खास? आर्द्रा नक्षत्र में खीर और पूरी का भोग इंद्र देव और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। खीर शीतलता और मिठास का प्रतीक है, जो वर्षा के आगमन को आमंत्रित करती है। पूरी पोषण और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह परंपरा खूब देखी जाती है। कई जगहों पर दाल पूरी, खीर और आम की थाली बनाकर देवताओं को अर्पित की जाती है। यह भोग ना सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करता है, बल्कि पूरे परिवार के लिए शुभ फल लाता है।

पूजा की आसान विधि 22 जून को सुबह सूर्योदय के समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। मंदिर या घर के पूजा स्थल पर सूर्य और इंद्र देव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। लाल फूल, रोली, चावल, खीर और पूरी चढ़ाएं। 'ॐ इंद्राय नमः' मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें।

सूर्य के इस गोचर से मिलने वाले लाभ इस अवधि में सूर्य की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। किसानों के लिए यह समय खेती की शुरुआत का है। जो लोग सूर्य और इंद्र की पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख, धन-धान्य और मान-सम्मान की प्राप्ति होती है।

सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करना बेहद शुभ माना जाता है। इस गोचर के दौरान भगवान सूर्य और इंद्र देव की पूजा कर अच्छी बारिश और समृद्ध फसल की कामना करें। धान की खेती के लिए यह नक्षत्र काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।