Super New Moon June 2026: अमावस्या की रात करें ये 4 आसान उपाय, नई शुरुआत के लिए माना जाता है बेहद खास

15 जून 2026 को सुपर न्यू मून और अमावस्या की रात है। नई शुरुआत, मनोकामना पूरी करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का यह सबसे अच्छा समय है। जानिए इस रात को खास बनाने के लिए 4 आसान उपाय।

15 जून 2026 की रात ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास होने वाली है। इस दिन अमावस्या है, जिसे न्यू मून भी कहते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र सुख, समृद्धि और नई शुरुआत के देवता माने जाते हैं। इसलिए यह रात उन लोगों के लिए खास अवसर है जो जीवन में बदलाव चाहते हैं, पुरानी नकारात्मकता छोड़ना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं।

15 जून 2026 अमावस्या पंचांग के अनुसार, चंद्रमा 13 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और 15 जून को सुबह 8:40 बजे तक रहेगा। उदयातिथि के अनुसार, 15 जून की रात न्यू मून के उपाय करने के लिए सबसे उत्तम मानी जा रही है।

सुपर मून की खासियत सामान्य अमावस्या की तुलना में इस बार का न्यू मून खास है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र की राशि में है। शुक्र सुख, समृद्धि, प्रेम और सौंदर्य के कारक हैं। इस रात पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़कर नई शुरुआत करने के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी पुरानी आदत, रिश्ते, चिंता या बुरे फेज से निकलना चाहते हैं, तो यह रात आपके लिए वरदान साबित हो सकती है।

मेडिटेशन - मन को शांत करने का सबसे आसान उपाय रात को शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद करके 15-20 मिनट गहरी सांस लें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड की सारी अच्छी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है और पुरानी नकारात्मकता बाहर जा रही है। यह छोटा-सा अभ्यास आपके मन को हल्का कर देगा और नई शुरुआत के लिए तैयार करेगा। रोजाना करने की आदत डालें तो लंबे समय तक फायदा रहेगा।

नकारात्मक विचारों को दूर करें हम सबके मन में कोई ना कोई पुराना दुख, गुस्सा, डर या चिंता छिपी रहती है। इस रात उसे बाहर निकालने का मौका है। एक साफ कागज लें और उस पर काले पेन से अपनी सारी नकारात्मक बातें लिख लें, जो आपको परेशान करती हैं और आप उन्हें छोड़ना चाहते हैं। फिर इस कागज को पानी भरे बर्तन में डाल दें। अगली सुबह इस पानी को घर से बाहर फेंक दें। इस उपाय को करते समय मन में दृढ़ संकल्प रखें कि अब ये सारी नकारात्मकता आपके जीवन से जा रही है।

सपनों को हकीकत बनाने के लिए डायरी लिखें न्यू मून की रात से एक नई डायरी शुरू करें। उसमें लिखें:

आप जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं

आप किसके लिए आभारी हैं

आपके आने वाले 43 दिनों के लक्ष्य क्या हैं हर दिन थोड़ा-थोड़ा लिखते रहें। जब आप अपनी इच्छाओं को लिखकर ब्रह्मांड को बताते हैं, तो वे जल्दी पूरी होने लगती हैं।

मंत्र जाप - चंद्रमा को प्रसन्न करने का आसान उपाय चूंकि अमावस्या की रात चांद नहीं दिखता, इसलिए चंद्र देव को प्रसन्न करने का यह अच्छा समय है। शांत मन से बैठकर इन मंत्रों में से कोई एक 108 बार जपें:

ॐ चन्द्राय नमः

ॐ सोम सोमाय नमः

ॐ स्रां स्रीं स्रौं सः चन्द्रमसे नमः जाप के बाद अपनी मनोकामना शांत मन से कहें।

ये उपाय क्यों काम करते हैं? ये सभी उपाय बहुत आसान हैं, लेकिन इनकी शक्ति आपके विश्वास में छिपी है। जब आप साफ इरादे और सकारात्मक भावना के साथ ये करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। इस अमावस्या की रात पुरानी चीजों को छोड़ने और नई शुरुआत करने का सुनहरा मौका है।

15 जून 2026 की यह अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। साफ मन, सकारात्मक सोच और थोड़े से प्रयास से आप अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं।