shardiya navratri third day maa chandraghanta vrat rules avoid these 7 things Shardiya Navratri 2025: तीसरे दिन इन 7 चीजों से बनाएं दूरी, बरसेगी मां चंद्रघंटा की कृपा
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाshardiya navratri third day maa chandraghanta vrat rules avoid these 7 things

Shardiya Navratri 2025: तीसरे दिन इन 7 चीजों से बनाएं दूरी, बरसेगी मां चंद्रघंटा की कृपा

Navratri Third Day: नवरात्रि का तीसरा दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है। तीसरे दिन व्रत रखते वक्त कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मान्यता है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जोकि लोग जाने-अनजाने कर ही देते हैं।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 09:22 AM
share Share
Follow Us on
Shardiya Navratri 2025: तीसरे दिन इन 7 चीजों से बनाएं दूरी, बरसेगी मां चंद्रघंटा की कृपा

आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। कई लोग पूरी नवरात्रि उपवास यानी व्रत रखते हैं। बता दें कि व्रत के लिए कुछ नियम हैं जोकि नवरात्रि में लागू होते हैं। इन नियमों का पालन करने से मां की कृपा हमेशा बनी रहती है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा से जो भी मांगों वो उसे पूरा करती हैं। वहीं नवरात्रि के दौरान भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज बात करेंगे इन्हीं गलतियों के बारे में...

1. अगर आपने व्रत रखा है तो दिन में ना सोएं। मान्यता है कि दिन में सोने से व्रत रखने वाले शख्स की साधना का प्रभाव उतना नहीं रहता है जितना होना चाहिए। वहीं दिन की नींद से आलस भी खूब आता है।

2. व्रत के समय कभी भी बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दौरान पुरुषों को सेविंग करने से बचना चाहिए।

3. व्रत के दौरान चाय-कॉफी पीने से बचें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को व्रत के दौरान सिरदर्द होता है, ऐसे में लोग चाय या कॉफी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने लगते हैं। व्रत के समय कोल्डड्रिंक या फिर पैकैज्ड जूस के सेवन से भी बचें।

4. व्रत में लहसुन और प्याज वाले खाने से बचें। भले ही आपने व्रत ना रखा हो लेकिन पूरी नवरात्रि भर भूलकर भी इस दौरान मांस-मछली का सेवन ना करें।

5. बाजार के व्रत वाले स्नैक्स को खाने से बचें। आपको नहीं पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है। ऐसे में व्रत के दौरान घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाएं।

6. आजकल व्रत के खाने के नाम पर लोग तली-भुनी चीजें ज्यादा खा लेते हैं जोकि सही नहीं है। आने वाले समय में ये बड़ी दिक्कतें खड़ा कर सकता है। ऐसे में सिंपल खाना ही खाएं।

7. व्रत के समय किसी भी तरह का नशा ना करें। स्मोकिंग वगैरह से दूर रहें। व्रत आत्मा और शरीर की शुद्धि के लिए होता है, ऐसे में व्रत में कोई भी ऐसी चीज ना करें जो आपके लिए सही नहीं है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)