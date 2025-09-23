shardiya navratri third day chandraghanta mata clothes colour नवरात्रि तीसरा दिन: पहनें इस रंग के कपड़े,मां चंद्रघंटा बरसाएंगी कृपा
नवरात्रि तीसरा दिन: पहनें इस रंग के कपड़े,मां चंद्रघंटा बरसाएंगी कृपा

Shardiya Navratri Third Day: हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि का हर एक दिन का संबंध किसी ना किसी रंग से जरूर है। ऐसे में जानते हैं कि तीसरे दिन किस रंग के कपड़े पहनने से मां की कृपा खूब बरसती है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 01:04 PM
शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। हिंदू धर्म में इसे आस्था और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान मां दुर्गा हर किसी की बिगड़ी बना देती हैं। नवरात्रि के दौरान लोग मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप से अपने और अपनों लिए मनोकामनाएं मांगते हैं। वहीं नवरात्रि के हर एक दिन अलग-अलग रंग को पहनने का भी खूब प्रचलन है। बता दें कि नवरात्रि का हर दिन अलग-अलग रंगों को समर्पित हैं। ऐसे में कहा जाता है कि नवरात्रि भर दिन के हिसाब से अगर कपड़ों के रंगों का चयन किया गया तो देवी मां की खूब कृपा बरसती हैं।

शुरुआती 2 दिन पहने जाते हैं इस रंग के कपड़े

नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। माना जाता है कि उन्हें नारंगी रंग काफी पसंद है। यही वजह है कि उन्हें इसी रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। जो भी भक्त नवरात्रि के पहले दिन इस रंग के कपड़े पहनता है तो समझिए देवी मां उससे काफी प्रसन्ना होती हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्माचारिणी का होता है और कहते हैं कि उन्हें सफेद रंग काफी प्रिय है। ऐसे में इस दिन इस रंग के कपड़े पहनने से काफी लाभ मिलते हैं।

नवरात्रि के तीसरे दिन का रंग

वहीं सनातन धर्म की मान्यता के हिसाब से नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। मां चंद्रघंटा को लाल रंग काफी प्रिय होता है। शक्ति और प्रेम के प्रतीक लाल रंग से कपड़ों से मां चंद्रघंटा को सजाया जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन जो लोग इस रंग के कपड़े पहनते हैं, उनके जीवन में मां चंद्रघंटा हर रंग भर देती हैं। बात की जाए नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा की तो जो मां को भोग में खीर का भोग लगाने से वो सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)