shardiya navratri kalash visharjan vidhi mantra shubh muhurat Navratri Kalash Visharjan 2025: जानें कलश विसर्जन की आसान विधि, तारीख, मंत्र और शुभ मुहूर्त
Navratri Kalash Visharjan Vidhi: आज शारदीय नवरात्रि का समापन है। 10 दिन चलने वाली इस नवरात्रि में जिन लोगों ने कलश स्थापना पहली बार की है, उन्हें कई चीजों को लेकर कन्फ्यूजन जरूर होगा। ऐसे में हर कन्फ्यूजन को आप यहां दूर कर सकते हैं।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:50 AM
Navratri 2025 Kalash Visarjan: नवरात्रि के दौरान कलश की स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। इसी के साथ लोग मां दुर्गा के लिए अखंड ज्योति भी जलाते हैं जोकि पूरी नवरात्रि जलती है। इस बार की शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हुई थी। साथ ही नवरात्रि इस बार 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन पड़ी। कहा गया कि ऐसा संयोग लगभग 27 साल बाद आया है। ऐसे में इस साल की शारदीय नवरात्रि का महत्व और बढ़ गया है। वहीं आज समापन का दिन है, जोकि बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही कन्या भोजन करवाया जाता है। साथ ही घर में हवन होता है। इसी के साथ कलश विसर्जन की भी तैयारी की जाती है। चलिए जानते हैं कि आखिर कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त और सही तारीख क्या है और इसे कैसे करना है?

कलश विसर्जन की तारीख और शुभ मुहूर्त: कलश विसर्जन दशमी तिथि को होगी। ये कल यानी 2 अक्टूबर 2025 को पड़ेगा। दशमी तिथि आज ही है। इसके लिए शुभ मुहूर्त 1 अक्टूबर की शाम से 1 अक्टूबर की शाम तक है। ऐसे में उदयातिथि के हिसाब से कलश विसर्जन का सही दिन 2 अक्टूबर ही है। दशमी तिथि का मुहूर्त आज यानी 1 अक्टूबर को शाम 7:01 बजे से लेकर 2 अक्टूबर शाम 7:10 तक रहेगा।

पढ़ें ये मंत्र: अगर आप पहली बार कलश विसर्जन करने जा रहे हैं तो हर छोटी-छोटी बात का ध्यान रखें। जब आप कलश का विसर्जन करें तो इस दौरान एक मंत्र का उच्चारण करें। इस दौरान का जो मंत्र पढ़ना है, उसे आप नीचे देख सकते हैं।

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्।

पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर॥

मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन।

कलश विसर्जन की आसान विधि: कलश विसर्जन की विधि काफी आसान है। सबसे पहले कलश के ऊपर जो नारियल रखा था, उसे हटाएं। इसे आप प्रसाद के रूप में लोगों के बीच बांट सकते हैं। कलश में रखें हुए जल को पूरे घर में छिड़क दें। इसके लिए आप आम के पत्ते का इस्तेमाल करें, जोकि कलश में ही रखा गया था। बचे हुए जल को अपने घर के पेड़-पौधों में डाल दें। ध्यान रखें कि तुलसी के पेड़ में इस जल को नहीं डालना है। बची-कुची सामग्री जैसे फूल माला इत्यादि को आप मंदिर के आसपास वाले पेड़ के नीचे रख दें।