Shardiya Navratri 2025: स्थापना से पहले कलश में डालें ये 8 चीजें, बिगड़ी बना देंगी दुर्गा मां

Shardiya Navratri Kalash Sthapana 2025: शारदीय नवरात्रि के वक्त कलश स्थापना करने की परंपरा है। अगर आप पहली बार कलश की स्थापना करने वाले हैं तो इसमें डाली वाली चीजों के बारे में पता होना जरूरी हैं। साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि कलश में जरूरी चीजों को डालने के बाद उसे कैसे स्थापित किया जाता है।

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अब होने ही वाली है। लोग अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। शारदीय नवरात्रि से पहले घर से फालतू चीजों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो वहीं कुछ चीजों को खरीदकर घर में जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना करना जरूरी होता है। जो लोग पहली बार ऐसा करने वाले हैं, उन्हें कई तरह के कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं। बता दें कि कलश की स्थापना से पहले उसमें कुछ चीजें डाली जाती हैं जिनका क्रम सही होना चाहिए। चलिए जानते हैं कि आखिर वो चीजें क्या हैं?

कलश में रखें ये चीजें शारदीय नवरात्रि की पूजा को बेहद ही खास माना जाता है। कहा जाता है कि इस पूरे नवरात्रि जिसने भी सच्चे मन से प्रार्थना कर ली तो समझो उसका बेड़ापार ही हुआ है। बात की जाए इस दौरान किए जाने वाले कलश स्थापना ही तो ये समर्पण के साथ-साथ देवी मां की भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक है। सबसे पहले मिट्टी के एक कलश पर मौली बांध लेना शुभ माना जाता है। इसके बाद कलश में गंगाजल, सुपाड़ी, खड़ी हल्दी, सिक्का, लौंग-इलायची के साथ-साथ कुछ फूल डालना चाहिए।

कलश को ऐसे करें स्थापित इसके बाद पांच आम के पत्तों पर कुमकुम और हल्दी लगाकर उसे कलश में चारों ओर डालना है। इसके ऊपर ही नारियल रखना है। इस दौरान ध्यान रखा है कि नारियल को चुनरी से घेरना है। इसके बाद थोड़े से चावल को स्थापना वाली जगह पर रखकर इस कलश को रखना है। इस कलश को देवी मां की मूर्ति के बगल में ही रखना शुभ होता है।

अर्पित करें ये चीजें शारदीय नवरात्रि में दुर्गा मां के लिए श्रृंगार का सामान लगाना चाहिए। इसके अलावा लाल रंग की चुनरी और कुमकुम को भी पूजा स्थान पर रखना चाहिए। पूरे नवरात्रि रोजाना घी का दीपक जलाएं। इस दौरान कई लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं और इसके लिए भी कुछ नियम हैं। बता दें कि इस साल नवरात्रि 9 की बजाए 10 दिन पड़ने वाली हैं।