Shardiya Navratri 2025: जौ बोने का ये है सही तरीका, प्रसन्न होंगी देवी मां

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के वक्त जौ को उगाने की परंपरा है। अगर आप इसे पहली बार करने जा रहे हैं तो इसके नियम को समझ लें। आसान तरीके और कुछ ही स्टेप्स में आप भी अच्छे से जौ को उगा सकते हैं।
हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का खास महत्व है। इस दौरान लोग व्रत रखकर देवी मां की आराधना करते हैं। इसी के साथ कलश स्थापना और जौ बोने की परपंरा भी है। परसों से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और लोगों ने इसके लिए अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी है। बात की जाए जौ बोने की तो ये परंपरा काफी पुरानी है। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान ही जौ को भी बो दिया जाता है। मान्यता ऐसी है कि अगर जौ अच्छे से उग जाए तो समझिए घर में बरकत आएगी। जो लोग इस परंपरा को निभाते आए हैं, उन्हें हर बार ये आशा रहती है कि हमेशा ये अच्छे से उगे। नीचे जौ को उगाने का सही तरीका समझिए। साथ ही ये भी जानिए कि इस दौरान क्या-क्या गलतियां ना करें।
1. जौ बोने के लिए मिट्टी का एक कटोरा लें। इसमें या तो साफ पानी डाल लें या फिर गंगाजल। जो भी मिलाएं, उसे मिलाते हुए संकल्प लें और सच्चे मन के साथ पूजा की शुरुआत करिए।
2. अच्छी तरह से जौ बोने के लिए आप रात में ही कुछ दानों को भिगोकर रख दीजिए। इससे जौ अच्छी तरह से उगेंगे।
3. नवरात्रि की सुबह यानी की पहले दिन पूजा घर की साफ-सफाई कर लें। अगर आपको आसन वगैरह साफ करने हैं तो ये सब एक दिन पहले ही कर लें।
4. इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना कर लें। इसी के साथ मिट्टी वाले बर्तन में साफ मिट्टी रखें। इसे अच्छे से भरकर इसमें जौ के दानों को बराबर तरीके से फैला दें।
5. जौ डालने के बाद हल्की लेयर में मिट्टी डाल दें। इसके ऊपर से हल्के हाथों से थोड़ा पानी डालें।
6. अब हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके इसके ऊपर पानी डालें। हालांकि इसकी मात्रा ज्यादा नहीं रखनी है।
7. धीरे-धीरे जौ उगने लगेंगे और नवरात्रि खत्म होते ही इसे आप पास के किसी मंदिर के पेड़ के नीचे रख दें।
