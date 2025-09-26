Navratri 2025: कल इस रंग के कपड़े पहनना है शुभ, स्कंदमाता को लगाएं इस चीज का भोग

Shardiya Navratri 5th Day: नवरात्रि का छठा दिन स्कंदमाता को समर्पित होता है। इस दिन मां को विशेष रंग की चीजों का भोग लगाया जाता है। वहीं इस खास दिन पर इस रंग के कपड़े पहनने से उनकी कृपा बरसती है।

नवरात्रि का आज पांचवा दिन है। इसी सोमवार से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्रि इस बार 9 की बजाय 10 दिन की पड़ेगी। ऐसा संयोग लगभग 27 साल बाद बन रहा है। आज पांचवे दिन मां दुर्गा के स्वरूप कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि सच्चे मन से अगर इनको पूजा गया तो वो जिंदगी में आने वाले हर एक कष्ट को दूर करती हैं। और तो और उनके आशीर्वाद से हर काम आसानी से पूरा होता चला जाता है। वहीं कल स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। हर की तरह इस दिन के लिए भी एक विशेष रंग है। नवरात्रि के छठे दिन इस रंग के कपड़े पहनना काफी शुभ होता है। साथ ही जानेंगे कि कल स्कंदमाता को किस चीज का भोग लगाया जाता है?

छठे दिन का शुभ रंग स्कंदमाता को पीला रंग काफी प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि के छठे दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पीले रंग के किसी भी शेड के कपड़े को आज पहनने के लिए चुन सकते हैं। पीला रंग हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में ये मन को भी खूब प्रसन्न रखता है।

स्कंदमाता का भोग पीला रंग पसंद होने की वजह से वह खुशी-खुशी इस रंग की चीजों को स्वीकार करती हैं। ऐसे में आज के दिन भोग में उन्हें केला देना शुभ माना जाएगा। इसके अलावा पीले रंग की कोई मिठाई, केसर वाली खीर या फिर हलवा इत्यादि भी उनके भोग में दिया जा सकता है।

पूजा का शुभ मुहूर्त कल की पूजा के लिए सुबह का शुभ मुहूर्त होगा। दिन में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 12:05 से लेकर 12:53 बजे तक है। इस दौरान की गई पूजा को शुभ माना जाएगा। वहीं शाम में 6:30 से लेकर 7:24 बजे के बीच स्कंदमाता की पूजा कर सकते हैं।